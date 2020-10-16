«Brava! Bravo! Bravi» – этими словами, которые передают высшая степень зрительской признательности, назван юбилейный концерт, который пройдет вечером 16 октября в «Схід Opera». В театре уверены, что в праздничный вечер эти слова прозвучат неоднократно.

«Схід Opera» приглашает на празднование 95-летнего юбилея. Потрясающая игра света и теней в балетном спектакле «Мистерии Пандорры»; удивительный образ Девы Плавалагуны, воплощенный заслуженной артисткой Украины Еленой Стариковой; большое классическое па-де-де на музыку Даниэля Обера в исполнении любимцев публики заслуженной артистки Украины Елены Шевцовой и Дениса Панченко; искрометный юмор в опере Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»; известные на весь мир хиты из мюзикла Элтона Джона «Король Лев» – 16 октября на гостей театра ждут самые яркие фрагменты из репертуарных спектаклей и концертов.Постановщики действа предлагают провести юбилейный вечер необычным способом – в жанре пира, с показом ярких банкетных, бальных и застольных сцен из спектаклей.