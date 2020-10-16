Нацбанк готовит обновленные требования к финкомпаний по расчету стоимости потребительских кредитов.

Национальный банк планирует обязать небанковские финучреждения рассчитывать и указывать полную стоимость потребительских кредитов, сообщается на странице НБУ в Facebook.– Не 0% или 0,01%, а полная ставка по кредиту, которая включает все без исключения затраты клиента, – отмечают в НБУ.В Нацбанке подчеркивают, что до полной стоимости кредита и реальной процентной ставки нужно включать все расходы клиента. Не только проценты, комиссии и платежи, но и комиссии кредитного посредника и платежи страховщика, нотариуса, регистратора и прочее (если они есть).Такие же правила уже действуют для банков. Понимать полную стоимость кредита важно для клиента. Он должен точно оценить свои расходы по кредиту.– Чтобы не было ситуаций, когда клиент рассчитывал на одну ставку, а фактическая стоимость оказывается значительно больше. Чтобы клиент сравнивал предложения различных учреждений и выбирал лучшую, – говорят в Нацбанке.Новые правила расчета полной стоимости кредита Национальный банк планирует обсудить с участниками небанковского финансового рынка. Только после этого правила примут, и они начнут действовать.С соответствующим проектом постановления НБУ о правилах расчета стоимости потребительского кредита можно ознакомиться на сайте регулятора.Обсуждение проекту правил продлится до 3 ноября, после чего планируется утверждение документа.Новые требования по раскрытию банками информации об их услугах в рекламе и на сайтах вступили в силу с 1 сентября. С этой даты банки обязаны более подробно сообщать о реальной стоимости кредитов.На сайтах и в рекламе банковских финучреждений должна содержаться достоверная, правдивая, актуальная и достаточное по объему информация не только о кредитах, но и о депозитах, их условия и риски. Эта информация не должна вводить клиентов в заблуждение.В Нацбанке подчеркивают, что это позволит потребителям четко понимать условия получения банковских услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать взвешенные финансовые решения.