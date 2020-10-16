Нацбанк готовит обновленные требования к финкомпаний по расчету стоимости потребительских кредитов.Национальный банк планирует обязать небанковские финучреждения рассчитывать и указывать полную стоимость потребительских кредитов, сообщается на странице НБУ в Facebook.
– Не 0% или 0,01%, а полная ставка по кредиту, которая включает все без исключения затраты клиента, – отмечают в НБУ.
В Нацбанке подчеркивают, что до полной стоимости кредита и реальной процентной ставки нужно включать все расходы клиента. Не только проценты, комиссии и платежи, но и комиссии кредитного посредника и платежи страховщика, нотариуса, регистратора и прочее (если они есть).
Такие же правила уже действуют для банков. Понимать полную стоимость кредита важно для клиента. Он должен точно оценить свои расходы по кредиту.
– Чтобы не было ситуаций, когда клиент рассчитывал на одну ставку, а фактическая стоимость оказывается значительно больше. Чтобы клиент сравнивал предложения различных учреждений и выбирал лучшую, – говорят в Нацбанке.
Новые правила расчета полной стоимости кредита Национальный банк планирует обсудить с участниками небанковского финансового рынка. Только после этого правила примут, и они начнут действовать.
С соответствующим проектом постановления НБУ о правилах расчета стоимости потребительского кредита можно ознакомиться на сайте регулятора.
Обсуждение проекту правил продлится до 3 ноября, после чего планируется утверждение документа.
Новые требования по раскрытию банками информации об их услугах в рекламе и на сайтах вступили в силу с 1 сентября. С этой даты банки обязаны более подробно сообщать о реальной стоимости кредитов.
На сайтах и в рекламе банковских финучреждений должна содержаться достоверная, правдивая, актуальная и достаточное по объему информация не только о кредитах, но и о депозитах, их условия и риски. Эта информация не должна вводить клиентов в заблуждение.
В Нацбанке подчеркивают, что это позволит потребителям четко понимать условия получения банковских услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать взвешенные финансовые решения.