По состоянию на 16 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 20 918 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 27 459 случаев заболевания COVID-19, 21 205 человек находится под медицинским наблюдением, 5 812 пациентов выздоровели, 442 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 октября в Украине зафиксировано 5 992 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 5 408 человек умерли, 121 919 - выздоровели.