Команда Харьковского национального университета радиоэлектроники "Energy is not over" вошла в тройку победителей международного чемпионата по программированию "BubbleCup".

Как сообщили в пресс-службе вуза, соревнования проходили в октябре в Белграде (Сербия).Команда харьковчан завоевала бронзовую медаль чемпионата BubbleCup.Перед тем как принять участие в финале чемпионата, студентам ХНУРЭ пришлось пройти два раунда отбора сразиться с ведущими командами мира, попав в топ-15 финалистов.