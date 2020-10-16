Финские ученые из Университета Хельсинки научно доказали, что детям необходимо проводить время на открытом воздухе, а также играть в грязи.

Все это способствует укреплению иммунитета, пишет The Guardian.Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 75 детей в возрасте от трех до пяти лет из двух городов Финляндии.- Когда мы увидели результаты, мы были очень удивлены, - сказал один из авторов работы Аки Синкконен.Так, одна группа детей играла на открытых площадках, куда добавили лесной дерн. Эти же дети гуляли в лесу. Малыши проводили на улице в среднем 90 минут в день, их поощряли играть с растениями и почвой.Другая группа находилась в городе.Специалистам удалось выяснить, что у детей с открытых площадок повысилось разнообразие бактерий на коже, что укрепило иммунитет: в образцах крови увеличилось содержание противовоспалительного белка IL-10.Исследователи сделали вывод, что детям важно контактировать с микробами, находящимися в верхних слоях почвы.Ученые также изучают возможность "заселения" детских песочниц различными микробами для укрепления иммунной систему детей в местах, где нет лесной почвы и растений.