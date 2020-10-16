С 15 октября в Харькове начали подключение теплоснабжения в учреждениях социальной сферы.

Об этом 16 октября в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.Он отметил, что в учреждениях социальной сферы теплоснабжение уже подключено на 38%, и с каждым часом таких учреждений становится больше. А с воскресенья начнется пуск тепла в жилые дома.- Наши коммунальщики достойно подготовили город к отопительному сезону. Котельные работают в полном порядке. Напомню, что в этом году мы выполнили 19 крупных ремонтов и заменили рекордные 80 погонных километров сетей. Это было сделано впервые за 20 лет, – отметил Андрей Руденко.По его словам, работы в этом направлении будут продолжаться. Так, в следующем году коммунальщики планируют заменить до 120 км сетей.Напомним, что общая протяженность теплосетей в городе составляет 3,2 тыс. км, при этом они изношены более чем на 70%.