Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Вас может одолеть нетерпение — не поддавайтесь, спешка вам сейчас абсолютно ни к чему. Завтра даже не пытайтесь ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности.
Телец (21.04–20.05)
Вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Завтрашний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом.
Близнецы (21.05–21.06)
Судьба, вероятно, будет весьма благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Однако завтра, пожалуй, сделайте паузу, отдохните — впереди весьма напряженные дни.
Рак (22.06–22.07)
Вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить самомнение. Завтра прислушайтесь к тишине между словами — в ней таится больший смысл, нежели в них самих.
Лев (23.07–23.08)
Вы будете тем костром, у которого так приятно греться. Завтра не стоит изнурять себя бессмысленной работой. Какой смысл приумножать плоды труда своего, если нет возможности ими насладиться.
Дева (24.08–23.09)
Вы сейчас, похоже, рискуете попасть в деловую или юридическую лужу. Выясняйте все детали и только потом действуйте. Завтра вы можете быть чрезмерно резки, постарайтесь контролировать слова и действия.
Весы (24.09–23.10)
Вы будете просто-таки коллектором информации. Обязательно убедитесь в отсутствии утечки. Завтра, возможно, придется взяться за новое дело, так и не закончив старое. Постарайтесь никого не обидеть.
Скорпион (24.10–22.11)
Именно сейчас, возможно, придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски — все к лучшему. Завтра придет осознание, что вам необходим отдых, причем очень и очень срочно.
Стрелец (23.11–21.12)
Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь хотя бы немного разузнать о нем. Завтра может случится нечто неожиданное — постарайтесь перекроить свои планы.
Козерог (22.12–20.01)
В эти дни вы можете стать необыкновенно смешливыми. Будьте внимательны, чтобы не нарушить торжественность момента. Завтра не ешьте тяжелой пищи и оставайтесь в стороне от горячих дискуссий.
Водолей (21.01–20.02)
Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Занятые руки могут помешать получить нечто лучшее. Завтра будьте осмотрительны в общении с окружающими — как бы не обидеть кого невзначай.
Рыбы (21.02–20.03)
Чем меньше народу будет наблюдать за вашей деятельностью, тем успешнее реализуются ваши планы. Завтра можно устроить праздник живота для всей семьи. Домашние останутся довольны.