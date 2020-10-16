Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вас может одолеть нетерпение — не поддавайтесь, спешка вам сейчас абсолютно ни к чему. Завтра даже не пытайтесь ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности.Вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Завтрашний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом.Судьба, вероятно, будет весьма благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Однако завтра, пожалуй, сделайте паузу, отдохните — впереди весьма напряженные дни.Вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить самомнение. Завтра прислушайтесь к тишине между словами — в ней таится больший смысл, нежели в них самих.Вы будете тем костром, у которого так приятно греться. Завтра не стоит изнурять себя бессмысленной работой. Какой смысл приумножать плоды труда своего, если нет возможности ими насладиться.Вы сейчас, похоже, рискуете попасть в деловую или юридическую лужу. Выясняйте все детали и только потом действуйте. Завтра вы можете быть чрезмерно резки, постарайтесь контролировать слова и действия.Вы будете просто-таки коллектором информации. Обязательно убедитесь в отсутствии утечки. Завтра, возможно, придется взяться за новое дело, так и не закончив старое. Постарайтесь никого не обидеть.Именно сейчас, возможно, придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски — все к лучшему. Завтра придет осознание, что вам необходим отдых, причем очень и очень срочно.Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь хотя бы немного разузнать о нем. Завтра может случится нечто неожиданное — постарайтесь перекроить свои планы.В эти дни вы можете стать необыкновенно смешливыми. Будьте внимательны, чтобы не нарушить торжественность момента. Завтра не ешьте тяжелой пищи и оставайтесь в стороне от горячих дискуссий.Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Занятые руки могут помешать получить нечто лучшее. Завтра будьте осмотрительны в общении с окружающими — как бы не обидеть кого невзначай.Чем меньше народу будет наблюдать за вашей деятельностью, тем успешнее реализуются ваши планы. Завтра можно устроить праздник живота для всей семьи. Домашние останутся довольны.