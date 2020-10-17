Уже со следующего года в Харькове можно будет оплатить проезд банковской картой на всех станциях метро, а билеты в транспорте будут продаваться без участия кондукторов.

Быстро отказаться от кондукторов обещали еще с 1 декабря 2017 года, когда в наземном транспорте запустили систему оплаты проезда E-ticket. Речь шла о разовых билетах, которые можно будет приобрести в терминалах. Действительны они в течение суток. А проверять, рассчитались ли пассажиры за проезд должны были контролеры со специальными мобильными валидаторами. Зайцам тогда грозили штрафом, равным двухкратной стоимости проездного – 60 гривен.До сих пор этого так и не произошло, но чиновники продолжают излучать оптимизм – в мэрии сообщили, что уже со следующего года одноразовый билет на проезд можно будет купить только на остановке в автомате.Также в горсовете отмечают, что через полгода заработает оплата проезда в метро банковскими картами. Сначала планируют установить в каждом вестибюле метро по одному такому автомату, а потом будут смотреть по потребностям пассажиров.Сейчас оплатить проезд картой можно только на одной станции метрополитена – «Госпром».Чтобы оплатить поездку, нужно поднести к синему турникету бесконтактную платежную карту Visa любого украинского банка. Оплатить проезд возможно и другими NFC-устройствами – смартфонами, смарт-часами, NFC-кольцами, а также бесконтактными картами других платежных систем.После внедрения в метро, аналогичный способ оплаты планируют применить и в наземном городском электротранспорте.