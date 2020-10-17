Пропустив игру первого тура в Суперлиге и одержав сложную победу во втором, БК «Харьковские соколы» активно готовится к следующему матчу, который запланирован на 30 октября.

На прошлой неделе, наконец, стартовал очередной чемпионат Суперлиги в Харькове. Первый поединок, запланированный на 6 октября, должен был открывать чемпионат, но его перенесли из-за большого количества заболевших коронавирусом игроков в команде «Николаева».Игра против «Черкасских мавп», которой обновленная команда «Соколов» начала турнир, была сложной. Подготовка харьковчан к чемпионату, к сожалению, провалилась. Почти все игроки команды по очереди переболели Covid-19, поэтому начиная с 10 сентября команда находилась на самоизоляции и до прошлой недели почти не тренировалась.«Мавпы» сыграли большинство спаррингов, приняли участие в турнирах в Каменском и Николаеве. Впрочем, в конце подготовки несколько игроков из Черкасс заразились и за полторы недели до начала чемпионата ушли на самоизоляцию. В последние перед матчем дни тренер команды Максим Михельсон мог рассчитывать лишь на восемь баскетболистов.Перед поединком все присутствующие на арене «Локомотив» почтили минутой молчания память 26 офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом. «Харьковские соколы» навсегда вывели из обращения 26-й номер.«Черкасские мавпы» со старта захватили инициативу. Уже на третьей минуте, проигрывая 1:9, наставник «Соколов» Олег Манойленко был вынужден взять тайм-аут. Такой шаг оказался полезным. Харьковская команда начала лучше играть на подборах и лучше ассистировать. Это позволило подопечным Олега Манойленко сократить отставание до трех очков, завершив четверть со счетом 17:20.В следующей десятиминутке в первой половине «Мавпы» снова играли лучше. Они реализовали три штрафных броска и один двухочковый, за счет чего их преимущество составило семь очков. Однако «Соколы» сумели не просто восстановить паритет, но и выйти вперед. Команды отправились в раздевалку при счете 31:29.В третьей четверти «Мавпы» продолжили атаковать и на заключительную десятиминутку ушли с преимуществом в три очка.Заключительная часть стала очень напряженной для обеих команд. Легионеры «Харьковских соколов» включили максимальную передачу и за три минуты до конца поединка вывели свою команду вперед с преимуществом в одно очко. «Мавпы» собрались с силами и вернули себе преимущество в три очка. Однако подопечные Олега Манойленко совершили еще один контрвыпад. Два реализованных штрафных и невероятный проход легионера Деджуана Графа за пять секунд до окончания игры позволили «Соколам» вырвать фантастическую победу – 70:69.– Не увидел той игры, которую хочу видеть, – прокомментировал игру главный тренер «Харьковских соколов» Олег Манойленко. – У нас была смазана подготовка. Это наша первая игра с того сезона, когда ребята разошлись на карантин. Наигранных комбинаций было мало. Без матчей очень трудно. Все ребята ждали игры, болельщики здорово поддерживали, несмотря на то что их рассаживают далеко друг от друга. Уверен, что мы будем прибавлять с каждой игрой.