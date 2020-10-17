Выкопайте все изношенные автомобильные покрышки у себя во дворе и сдайте их в утилизацию. А на этом месте посадите цветы и деревья. Тогда ваши родные перестанут болеть, а на щечках детей появится румянец, уверяют экологи. Что же не так со старыми шинами?

Старые покрышки не менее вредны, чем СО2

Токсины загрязняют воздух

Малыши дышат ядом

Израсходованные автомобильные покрышки стали антисимволом украинских городов, в том числе и Харькова. Из них делают клумбы, выкладывают заборчики детских площадок, умельцы вырезают из них причудливые скульптуры. Во-первых, такие творения никак не украшают наш город. Кроме того, закопанные в землю покрышки наносят огромный вред природной среде и здоровью людей, пишет Gorod-online со ссылкой на Национальный экологический совет Украины.По словам главы Национального экологического совета Украины Александра Чистякова, отработанные автомобильные покрышки являются отходом четвертого класса опасности. В их составе более 120 вредных химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами. А самые опасные среди них — N-нитрозамины, которые при разложении шин выделяются в воздух.– В каждом килограмме шинной пыли количество летучих N-нитрозаминов достигает 70 мкг. Эти летучие вещества скапливается у поверхности земли — на уровне верхних дыхательных путей человека, – вызывая рак легких, желудка, печени, матки. Более того, доказано, что N-нитрозамины, проникая через плацентарный барьер, учащают развитие опухолей у потомства, – говорит Александр Чистяков. – В результате износа каждая шина в течение года выбрасывает 1,14 кг шинной пыли, в которой в большом количестве присутствует вредный канцероген — бензопирен, который обладает сильнейшей канцерогенной активностью, мутагенностью и чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм он относится к I (высшему) классу опасности. Причем такая пыль из организма человека практически не выводится.Можно сделать вывод, что шины представляют для здоровья не меньший вред, чем выхлопные газы.– А если говорить об онкологических заболеваниях, то даже больший, так как на них приходится 70% объема всех выбросов канцерогенов от автомобилей, – продолжает Александр Чистяков.По словам главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного, высокая экологическая опасность изношенных шин обусловлена, с одной стороны, токсическими свойствами материалов, из которых они изготовлены, с другой — свойствами более ста химических веществ, выделяемых в окружающую среду во время эксплуатации и хранения шин.– Мономеры и полимеры, которые образуются при производстве шин, являются очень токсичными. Так же в воздух поступают соединения хлора, серы, азота, оксиды металлов – говорит специалист. – Токсины, которые освобождаются при разложении шин, чрезвычайно загрязняют воду, воздух и почву. Даже несмотря на то что вопрос с утилизацией отработанных автомобильных шин на законодательном уровне вроде бы урегулирован, четко регламентированы условия, которые должны выполнять предприятия при утилизации, определены специальные места для складирования отработанных шин, однако незаконный сброс по-прежнему продолжается, нанося огромный урон окружающей среде и здоровью людей. Ведь отслужившие и выброшенные покрышки разлагаются в земле более ста лет.По мнению медиков, отработанные автомобильные шины вблизи домов отнимают у горожан от четырех до пяти лет жизни. Особенно большой вред они наносят неокрепшему организму детей. Между тем детские площадки и песочницы нередко обрамляют выкрашенными в различные цвета покрышками. От солнца резина нагревается, краска лопается, и канцерогены испаряются… Сложно себе представить, какой ядовитой смесью дышат малыши.– Мы сами себе создаем проблемы со здоровьем, решив «породниться» с опасными канцерогенами, и поэтому не сдаем в утилизацию отработанные автомобильные покрышки, а закапываем их в виде интерьера возле своего дома, – говорит Александр Чистяков – Оградите ваших детей от контакта со смертельно опасными канцерогенами. Сделайте у себя во дворе субботник. Выкопайте все изношенные покрышки, сдайте их в утилизацию. А на этом месте посадите цветы, деревья. Живите среди живой природы. Не устраивайте себе добровольную газовую камеру. И вы увидите разительный эффект. Вы и ваши родные перестанут так часто болеть, иммунитет усилится, а у ваших детей на щеках появится здоровый румянец.