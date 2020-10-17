В Харьковском театре для детей и юношества идет активная подготовка к премьере спектакля «Солнышко и Ветерок». Постановка рассчитана на самых маленьких зрителей – от полутора лет. Зачем ребенку в столь нежном возрасте посещать театр, рассказала в эфире «Телеканала р1» режиссер, писатель и драматург Яна Зеленская.

— Мы почти готовы к премьере. У нас готовы декорации, почти готовы костюмы для актеров. Можно сказать, что спектакль находится на завершающей стадии. Премьеру планируем на начало ноября. Хочу сказать, что сегодня театр для детей и юношества осваивает новый возраст своих зрителей – детей младше трех лет. Это такой возраст, на который ориентированы лишь некоторые театры для детей, но сейчас и мы решили знакомиться со зрителями самого нежного возраста.Сегодня есть театры, которые учитывают потребности детей в возрасте до двух лет, это так называемые baby-theatre. Но существует понятие, которое только начало укрепляться в театральной жизни Украины, – toddler theatre. Это театр для детей, которые уже начали ходить, примерно от одного года, но в большей степени – уверенно шагать, то есть примерно с полутора лет. В театре, рассчитанном на таких деток, мы уже можем работать с абстракцией, с сюжетом, можем рассказывать простые истории, которые будут понятны малышам.При этом существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться, чтобы ребенку было интересно – например, продолжительность спектакля, сюжет, музыкальное наполнение и даже громкость.— Конечно, есть. Я ставлю уже не первый спектакль для самых маленьких. Если быть точной, то это третий спектакль, который я создаю для детей младше трех лет. Спектакль «Солнышко и Ветерок» тоже ориентирован только на toddler-аудиторию. Мы очень тщательно подходим к постановке, сотрудничаем с коррекционными педагогами, психологами. Здесь важны не только мои ощущения как творческого человека, режиссера. Это должен быть умный театр, которого ждут зрители определенного возраста.— В постановке «Солнышко и Ветерок» всего четыре героя – два фермера, Солнышко и Ветерок. Фермеры – как взрослые, а Солнышко и Ветерок – как дети, которые познают мир, играют, порой заигрываются, где-то им необходимо остановиться, подумать. Они строят домики вместе с фермерами, потом ссорятся и разрушают домики, а затем отстраивают их снова. Это главный смысл постановки – свои ошибки можно справить.— Как правило, такие постановки проходят не на сцене. Это интерактивная постановка, и чтобы ребенок мог присоединиться к спектаклю, к игре и чтобы это было безопасно, спектакль будет проходить на малой сцене театра. У нас будет ограниченное количество зрителей. И дело не только в карантине, просто зрители такого возраста должны удерживать внимание на том, что вокруг них происходит, и включаться в игру по мере развития сюжета. Важно, чтобы и актеры, и зрители взаимодействовали – вместе строили домик, например.— Да, именно на таком взаимодействии и построен театр для малышей. Театр – особая территория, куда можно прийти всей семьей, включая самых маленьких, для волшебных знакомств и открытий. Мы создали спектакль для детей от полутора до четырех лет (toddler-theatre) где обучение и педагогика существуют в сочетании с волшебными нитями театрального искусства. Мы открываем эти секреты в спектакле-игре «Солнышко и Ветерок». Дети прямо на сцене найдут своих друзей, попытаются создать с ними совершенно новые ощущения, познают тайны окружающего мира и вдоволь наиграются. А если это будет первый выход в театр, то я уверена, что после спектакля ребенок полюбит искусство. И это хороший помощник в познании мира на всю жизнь.Все игры мы прописывали профессионально. Драматург спектакля – Юлита Ран. В основе сценария – сказка, которую она написала, а мы ее немного переделали для постановки. Мы даже подключили к этому делу детей, которые нам подсказывали, что-то меняли, дописывали.— Психологи говорят, что наиболее эффективная продолжительность – не больше 30–35 минут. Наш спектакль рассчитан на 40 минут, но мы будет очень внимательно следить за реакцией детей и не допустим, чтобы они перенапрягались.Хочу отметить, что мероприятие может занять и больше времени, потому что никто не будет выключать свет после представления и говорить: «Спектакль окончен, покиньте помещение». Дети будут находиться на площадке сколько захотят и смогут строить домик много раз. Это еще одно правило интерактивных представлений – дети могут потрогать все, что их окружает в спектакле.— Театр — это искусство, а анимация – чаще всего любительские представления. Мне бы хотелось, чтобы и анимация становилась все более профессиональной. Не буду скрывать, что зачастую аниматорами работают актеры театра. Почти все актеры хотя бы один раз участвовали в чем-то подобном. Когда актер приходит развлекать детей, его обязанность – держать внимание и развлекать. А задача театра – рассказать историю, и у нас есть все инструменты для этого – свет, декорации, сюжет, в конце концов.—Мы к подобным моментам очень профессионально подготовились. Актеры, которые задействованы в спектакле, знают об этом. Перед началом работы над постановкой, когда была только идея, мы вместе работали над определением возрастных особенностей. Я поделилась своим опытом взаимодействия с такими детьми, потом мы позвали специалистов в сфере психологии, которые подсказали особенности возраста и главное – во что играют дети от полутора лет.Мы отработали все моменты, касающиеся заинтересованности малышей. И теперь мы знаем, почему одна и та же игра может по-разному влиять на детей разного возраста, почему возникает разная реакция или восприятие. Мы стали сами понимать, что ощущают дети во время интерактивной игры, когда идет спектакль. Мы осознаем, насколько важно учесть, что это то пространство, в которое ребенок попадает впервые.— Тут мы как раз и привлекаем к представлению родителей или, если пришла группа из детского сада, воспитателей. А вообще есть простые психологические и педагогические инструменты, с помощью которых подобные вопросы и ситуации быстро разрешаются. Несмотря на то что, казалось бы, наше представление — свободное пространство, где дети могут делать все что хотят, на самом деле это не батутный центр, это театр. Поэтому детей мы не ограничиваем, но прививаем понимание, что они находятся в театре. И тут нам помогут взрослые.В постановке «Солнышко и Ветерок» есть день и есть ночь. Днем играть можно, а ночью персонажи засыпают и детки тоже должны прекратить все действия и подойти к маме или папе. Это и есть минутка спокойствия, когда и ребенок понимает, что сейчас время отдыха. Вот такими правилами, своеобразными хитростями мы прививаем детям понимание жизни и правил поведения.— Мне повезло с актерской труппой. Все сейчас очень вовлечены в постановку, у них есть свой подход и я прислушиваюсь к ним. Мы приглашаем на репетиции детей, чтобы наблюдать обратную связь.— Зрителей меньше, чем могло бы быть, хотя в любом случае на спектаклях для самых маленьких много зрителей быть не должно. Если в докарантинные времена на подобное представление можно было позвать 30–40 человек, то сейчас ограничимся двадцатью. Условно говоря, это восемь семей. И, конечно же, нужна социальная дистанция.— В Украине первым на этот путь встал киевский театр «Дах». Он выпустил уже три спектакля, в которых использовал опыт литовских режиссеров, занимающихся постановкой детских спектаклей. Сейчас киевляне проводят онлайн-семинар на данную тему, и директора, режиссеры многих украинских театров присоединились к данному процессу.А вообще я пересмотрела постановки режиссеров разных стран за много лет. Интересный опыт существует у поляков, итальянцев, британцев – они многое сделали для toddler-theatre. Они создают качественные работы, над постановками работают именитые режиссеры. Если с юного возраста привлекать ребенка к искусству, его жизнь обогатится эмоциями. И по мере взросления это никуда не денется.— Да, мы и декорации делаем таким образом, чтобы можно было гастролировать, оставаться мобильными. Карантин немного мешает осуществить все наши планы, но я верю, что скоро все закончится и мы вернемся к нашему обычному творческому образу жизни.Хочется сказать о том, насколько важно приобщать ребенка к искусству с самого маленького возраста. Дети воспитываются на примерах, они подражают взрослым и всему, что видят вокруг. Если мы будем их учить морали, доброте и пониманию посредством интерактивной игры во время театрального представления, они лучше будут усваивать жизненные правила, не будут бояться этого мира. Главное для нас – научить их понимать, что важно проявлять свою индивидуальность, быть открытыми ко всему новому.— Может, он и не будет помнить, но его индивидуальность уже формируется. И те кирпичики, которые мы закладываем во время представления, – это то, на что он сможет опираться в дальнейшем, во взрослой жизни.