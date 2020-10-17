Самые распространенные продукты могут вызвать аллергию. Упоминание каких ингредиентов следует искать аллергикам в составе продукта? И почему молоко может превратиться в смертельного врага?

По словам с генерального директора ГП «Харьковстандартметрология», кандидата экономических наук, участника 6-й рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН (Женева) Владимира Величко, в Законе Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов» содержится обязательное требование: обозначение в маркировке веществ или пищевых продуктов, которые могут вызвать аллергические реакции или непереносимость. При этом в перечне ингредиентов аллергены должны быть четко выделены – шрифтом, цветным фоном, стилем и т.п.Каких же ингредиентов стоит опасаться аллергикам?Аллергическая реакция на молоко часто возникает в детском возрасте, поскольку у ребенка в кишечнике не хватает ферментов, расщепляющих белки коровьего молока. Организм распознает их как вредные и производит для борьбы с «врагом» специфические антитела. Иногда возникает путаница между аллергией на белок коровьего молока и лактазной недостаточностью, то есть когда в кишечнике не хватает фермента лактазы, расщепляющего углевод лактозу. Фермента мало, поэтому лактоза не всасывается, а остается в кишечнике. В результате растет осмотическое давление, возникает прилив жидкости, а затем вздутие, метеоризм, диарея, колики.Чаще страдают младенцы на смешанном и искусственном вскармливании, поскольку большинство молочных смесей сделаны на основе коровьего молока. Чтобы избежать нежелательных реакций, налаживают грудное вскармливание или переводят ребенка на гипоаллергенную смесь, которую посоветует врач. Но в большинстве случаев аллергия проходит по мере взросления и развития иммунной и пищеварительной систем ребенка.Однако аллергией на молоко могут страдать и взрослые люди. В этом случае они должны исключить из своего питания все продукты, содержащие молочный белок, даже в микроскопических дозах – сметану, сливочное масло, творог, кефир, йогурт и т. д. Реакция организма проявляется не на объем чужеродного белка, а на его присутствие. Нельзя употреблять не только продукты, содержащие молоко, но и мясо животных, которые дают молоко.Такой тип аллергии является наиболее распространенным среди детей. Они могут иметь аллергию на белок, желток, или на то и другое. Большинство детей перерастают аллергию на яйца до пяти лет. Ингредиентами, которые надо исключить, являются альбумины и глобулины. Из рациона убираются все продукты, содержащие яйца: майонез, мясные изделия, хлебобулочные изделия, салаты, безе, зефир, заварные кремы, пудинги и др.Пчелы, собирая нектар, собирают и пыльцу для своей жизнедеятельности. Пыльца – это набор протеинов, витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот. Многие люди, страдающие аллергией на пыльцу цветов, могут иметь аллергию и на мед.