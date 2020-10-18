Новый год украинцы проведут в семейном кругу – карантин продлен вплоть до 31 декабря. А в Харькове с этой недели ужесточили карантинные меры – без тотальной дистанционки, но с жестким контролем масочного режима в общественном транспорте.

Поголовную дистанционку в школах не вводят

Интервал движения в метро сокращен

Ковидных больных будут принимать еще две больницы

Врачам будут помогать интерны

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Харькове с этой недели действуют более жесткие карантинные требования. Помимо всеукраинского запрета массовых мероприятий и ночных заведений, город предусмотрел собственные меры борьбы с коронавирусом.Сейчас в Харькове проводится работа по капитальный обработке каждой школы дезинфицирующими средствами. Несмотря на рекомендации МОН, харьковских школьников решили пока не отправлять на досрочные каникулы. Учащиеся уйдут отдыхать раньше, только если соответствующее решение примет Кабмин или министерство, решили в мэрии.Рекомендованное МОН поголовное дистанционное обучение для харьковских школьников и детсадовцев тоже пока откладывается.– Учебные учреждения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. Из 4 388 классов, имеющихся в наших школах, по состоянию на 13 октября дистанционно учатся 82 класса, или менее 2%. Их количество каждый день меняется, но ситуация вполне контролируемая. Есть случаи заболевания коронавирусом среди учителей и персонала школ, но их не много. Мы не уходим на каникулы, ждем постановления Кабмина или приказа министерства. Детсады продолжают работать, как и раньше, – отметила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.Между тем учителей, а также медиков и коммунальщиков решили застраховать на случай заболевания коронавирусом – разрабатывается соответствующая программа с участием страховых компаний. Этот вопрос будет вынесен на сессию горсовета.Харьковчане давно возмущались большим интервалом движения поездов в метро в период пандемии. Наконец-то время пребывания пассажиров на платформе решили сократить, увеличив количество электричек на линии.По Салтовской и Холодногорско-Заводской линиям поезда теперь должны ходить по такому графику: с 5.30 до 6.00 – 5–7 мин,; с 6.00 до 7.00 – 4 мин.; с 7.00 до 9.00 – 3,5 мин.; с 9.00 до 10.00 – 3,5–4 мин.; с 10.00 до 12.00 – 6–7,5 мин.; с 12.00 до 15.00 – 7,5–8 мин.; с 15.00 до 16.00 – 8 мин.; с 16.00 до 18.30 – 4,5–5 мин.; с 18.30 до 19.00 – 5–6 мин.; с 19.00 до 21.00 – 7– 8 мин.; с 21.00 до 22.00 – 8–10 мин.; с 22.00 до 23.00 – 10–12 мин.; с 23.00 до 00.00 – 12–15 мин.По Алексеевской линии должен действовать следующий график: с 05.30 до 07.00 – 6 мин.; с 07.00 до 09.00 – 5 мин.; с 09.00 до 16.30 – 6 мин.; с 16.30 до 17.00 – 5.30 мин.; с 17.00 до 18.00 – 5 мин.; с 18.00 до 20.30 – 6 мин.; с 20.30 до 21.00 – 7 мин.; с 21.00 до 23.00 – 10 мин.; с 23.00 до 00.00 – 15 мин.Кроме того, теперь как минимум два раза в день должна проводиться дезинфекция в трамваях, троллейбусах, маршрутках и четыре раза – в подземке. А полиция обязана жестко контролировать вход пассажиров в подземный и наземный транспорт только в масках.Сейчас в Харькове зарегистрировано почти 17 тысяч человек, инфицированных Covid-19. При этом около десяти тысяч находятся дома под надзором врачей, чуть более шести тысяч выздоровели, почти тысяча пациентов находится на стационарном лечении в трех областных и четырех городских больницах.В городских больницах Харькова №№13, 17 и 25 проводят кислород к 254-м койкам. Уже с кислородом 104 точки. Завершить подведение кислорода обещают за 7–10 дней. Кроме того, в планах – провести кислород к 120 кроватям в 28-й, 31-й и 3-й больницах.В ближайшее время для медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19, будет закуплено 300 концентраторов кислорода и около 20 ИВЛ-аппаратов.Будет увеличено и количество больниц, работающих с коронавирусными пациентами. Больных будут принимать и две железнодорожные больницы – это от 600 до 800 коек – и офтальмологический корпус областной больницы, где планируют развернуть 200 коек.На медикаменты для пациентов с коронавирусом выделено три миллиона гривен. Из средств индивидуальной защиты сейчас в харьковских больницах не хватает комбинезонов, очков, защитных щитков, шапочек, бахил и масок. Запрос на закупку пообещали подготовить.Вопрос с нехваткой медперсонала намерены решить путем привлечения интернов, аспирантов, ассистентов.– Ситуация серьезная. Некому работать. 80 или 70 капельниц на одну медсестру за полдня – она просто падает. В высших учебных медицинских заведениях есть аспиранты, ассистенты, интерны, которые не пошли в армию. Их надо перебросить. После четвертого курса они имеют право работать медсестрами, – говорит главврач 13-й больницы Алла Бобейко.70 интернов уже в ближайшее время смогут помогать врачам.Также город обратился в Национальную службу с здоровья с предложением расширить ковидный пакет, поскольку пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, покупают медикаменты за свой счет. А для бездомных с коронавирусом хотят развернуть койки в Харьковском центре реинтеграции для бездомных – есть указ Минсоцполитики, который позволяет открыть стационарное отделение паллиативной помощи в структуре центра реинтеграции. Однако на это нужно почти полмиллиона гривен – на зарплату персоналу и питание больных.