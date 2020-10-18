В течение января-сентября текущего года в Харькове и области приобрели 4,6 тыс. новых автомобилей на общую сумму 140 миллионов американских долларов.

Чаще всего в Харькове покупали Toyota. За девять месяцев зарегистрировано 660 автомобилей этого бренда. Также харьковчане часто выбирали Renault (560 авто) и Nissan (300 авто), сообщается на сайте RST.ua. Самой популярной моделью был кроссовер Toyota RAV4. Кроме него в Харькове часто регистрировали кроссоверы Renault Duster и Kia Sportage.С января по сентябрь зарегистрировано 3,5 тысячи кроссоверов, что составляет 75% от общего объема авторынка. Доля машин с дизельными силовыми агрегатами составила 26%. Что касается ценовых сегментов, то 25% – автомобили стоимостью более 35 тысяч долларов без учета стоимости дополнительного оборудования.Всего в Украине за указанный период приобрели почти 60 тыс. новых автомобилей на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Больше всего автомобилей зарегистрировано в июле, когда украинцы приобрели более восьми тысяч авто. Самым тяжелым месяцем для автодилеров был апрель. Из-за карантина в Украине в этом месяце зарегистрировали только 3,7 тысячи новых автомобилей.Напомним, в первом полугодии в Харькове и области приобрели 2,9 тысячи новых автомобилей. Общая сумма затрат на их покупку составила тогда 86 миллионов долларов.