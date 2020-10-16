Новые правила выдачи потребительских кредитов в УкраинеСогласно статистике, количество просрочек по потребительским кредитам значительно возросло. Без выводов экспертов очевидно, что на ситуацию повлияла мировая пандемия. В связи с этим НБУ планирует повысить вес риска кредитов с просрочкой на 50% (со 100% до 150%). Например, сейчас кредитная компания обязана держать 1 грн обеспечения на каждые 100 грн кредита. После того как изменения вступят в силу, сумма будет равна 1,5 грн.

Как это работает в Европе?

Есть ли изменения в Украине?