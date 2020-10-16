Новые правила выдачи потребительских кредитов в УкраинеСогласно статистике, количество просрочек по потребительским кредитам значительно возросло. Без выводов экспертов очевидно, что на ситуацию повлияла мировая пандемия. В связи с этим НБУ планирует повысить вес риска кредитов с просрочкой на 50% (со 100% до 150%). Например, сейчас кредитная компания обязана держать 1 грн обеспечения на каждые 100 грн кредита. После того как изменения вступят в силу, сумма будет равна 1,5 грн.Депозиты клиентов не будут задействованы. А потому компании будут тратить на это собственные средства. По этой причине банки и другие кредитные организации станут тщательнее проверять клиентов, прежде чем выдать деньги в долг. По прогнозам, это произойдет не ранее второй половины 2021 года. Тем не менее заемщикам не стоит переживать о повышении стоимости кредитов.
Как это работает в Европе?
Те же изменения можно проследить и в Европе. По данным экспертов, в 2019-2020 гг самые заметные перемены случились в Скандинавии и Финляндии. При этом требования к компаниям были более жесткими и комплексными. Самый яркий пример — Норвегия. Здесь запреты коснулись даже рекламы. В промо запрещено упоминать о низких требованиях к клиентам, простоте и скорости выдачи средств и о быстром кредите онлайн на карту без отказов.
Отныне микрофинансовые организации, которые ранее говорили только о дневной ставке, обязаны предупреждать клиентов и о годовой стоимости кредита. Это нужно для того, чтобы клиенты точно понимали сумму переплат. Также дали срок максимальному периоду кредитования — 5 лет. Кроме того, клиенты, чья общая сумма задолженностей превышает годовой доход более чем в 5 раз, не смогут получить одобрение кредита от компании.
В Швеции ситуация аналогична, но только рекламой здесь не ограничились. Для заемщиков запретили проводить акции и розыгрыши призов, размещать форму для заполнения заявки на видном месте, упоминать о предварительно одобренном кредите в SMS и рассылках. Реальные ставки и риски, связанные с кредитом онлайн, необходимо выводить на самое видное место сайта и выделять другим шрифтом либо цветом.
В Дании наибольших изменений претерпела ставка. Максимальное годовое значение может быть равно 35%. При этом, если ставка компании превышает 25%, МФО теряет право на любую рекламу своего сервиса. На телевидении запрещено рекламировать азартные развлечения и кредиты, если они идут в одном блоке. В Финляндии ставку урезали до 10%.
Есть ли изменения в Украине?
С 2020 года все украинские финансовые организации обязаны придерживаться схожих правил. Компании должны публиковать полную информацию о кредитах: ставку (в день и годовую), сроки, ограничения, возможность продления, суммы штрафов и процент пени. За соблюдением всех правил следит главный регулятор — НБУ. Некоторые компании по-прежнему работают со старыми версиями сайтов, однако это вряд ли продлится долго. МФО, которые работают в правовом поле Украины, моментально внесли изменения, требуемые регулятором.