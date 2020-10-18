Аллергия или непереносимость пищевых продуктов? В чем отличие, объяснил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология», кандидат экономических наук, участник 6-й рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН (Женева) Владимир Величко.

Аллергены – это вещества, чаще всего белкового происхождения, которые могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Пищевая аллергия очень распространена в наше время. Если у вас есть аллергия, значит, ваша иммунная система считает, что некоторые продукты могут принести организму вред и начинает бороться с этим продуктом. В большинстве случаев симптомы проявляются не очень резко: сыпь, диарея или заложенный нос. Но есть и более сильная реакция – такая, как анафилактический шок, которая иногда может быть смертельно опасной.Под термином «пищевая непереносимость» понимают негативные реакции организма на прием пищи, связанные с неспособностью усваивать некоторые продукты или их составляющие. Как говорят эксперты, в течение жизни каждый третий житель Украины теряет способность нормально переваривать молоко и молочные продукты, каждый сотый – злаки, часто встречается непереносимость гороха, грибов, клубники и других продуктов. Можно иметь непереносимость одного или нескольких продуктов и даже не подозревать о ней, поскольку реакция организма на «вредный» продукт проявляется через двое и более суток после его употребления.При нарушениях пищеварения может происходить всасывание больших недопереваренных макромолекул, получившее название «трансцитоза». Иммунная система организма, воспринимая макромолекулы как чужеродные, включает защитные механизмы и производит для борьбы с ними антитела. Антитела связывают чужеродные молекулы и удаляют их из организма. Полем битвы становится весь организм человека – от стенки кишечника, через которую макромолекулы проникают в кровоток, любого органа, куда они могут быть занесены с током крови, до почек, которые выводят лишнюю жидкость и шлаки. В пораженных органах возникает хроническое воспаление, что приводит к прогрессирующему ухудшению работы внутренних органов.