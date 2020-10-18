У чат-бота «Kharkiv1562», который функционирует в «Telegram», появились новые возможности.

Напомним, с целью совершенствования информационного сервиса в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг этот чат-бот объединил базы данных о плановых и аварийных отключениях услуг КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети» и КСП «Харьковгорлифт».В преддверии отопительного сезона функционал чат-бота «Kharkiv1562» (https://t.me/Kharkiv1562Bot) был расширен, и теперь харьковчане могут получить по запросу даты подключения к централизованной системе теплоснабжения по своим адресам.