Моя дочь с рождения была пухленькой. Сейчас ей год, и меня стали тревожить ее полнота и безудержный аппетит. Как можно без вреда и аккуратненько избавить дочь лишнего веса. Ксения

Медики считают, что чаще всего причинами тучности ребенка или ожирения являются наследственная предрасположенность и избыток в рационе углеводистой пищи.— Во-первых, стоит ограничить ребенка в углеводах, особенно в простых, которые дают пустые калории, зато быстро всасываются, создают быстрое насыщение, и после них снова хочется есть. Пустые калории содержатся в сладостях – конфетах, мороженом, тортах, меде и очень сладких фруктах, например, винограде, бананах, дыне, — говорит диетолог Ирина Мерцалова. — Более предпочтительны в рационе сложные углеводы: они долго расщепляются и всасываются и дают длительное чувство насыщения. Сложные углеводы содержатся в не очень сладких овощах и фруктах, макаронах, ржаных сортах хлеба, кашах. Правда, в манной каше ни толку, ни пользы нет, но она вызывает ожирение очень быстро. Кроме того, из детского питания нужно категорически убрать все соки – любые: консервированные домашние или покупные, но не свежевыжатые, где полностью отсутствует сахар.Но если полненький ребенок без конца хочет есть, чем полезным заполнить ему желудок?— Фруктами, — уверяет специалист. — Мама должна позаботиться о том, чтобы яблоки, груши, бананы, киви всегда находились в доступном для ребенка месте. Можно предложить ребенку и сухофрукты: они тоже сладкие, но много их не съешь. Кроме того, они полезны.При наследственной предрасположенности ребенка к ожирению Ирина Мерцалова советует мамам быть особенно бдительными, чтобы не раскормить ребенка.