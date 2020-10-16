Об этом Вечернему Харькову сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно официальным данным, по состоянию на 15 октября, в Харьковской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 613 медиков, из которых 92 случая заболевания являются профессиональными. 16 человек скончались.Также в администрации сообщили, что за время пандемии в Харьковской области из всех случаев заболевания лишь 400 медиков и других сотрудников медучреждений получили одноразовую выплату, которая предусмотрена как компенсация в случае заболевания коронавирусной инфекцией.