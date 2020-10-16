Елена Горошко – депутат Харьковского городского совета седьмого созыва. Профессор, со стажем работы более 31 года, в том числе в Харьковском политехническом институте, где она заведует кафедрой Межкультурной коммуникации и иностранного языка.

Если честно, то достаточно много. Потому что в городском совете Харькова все решает голосование. Если у тебя есть большинство, то ты можешь проводить практически любые решения. Самая моя большая, скажем так, неудача, это то, что не удалось довести до конца программу по охране культурного наследия города Харькова. У меня она была вся разработана, я хотела провести опись зданий, которые являются памятниками архитектуры местного и национального значения. А на территории города и области их примерно 600 местного значения и где-то 16 – национального. Чтоб из бюджета Харькова выделялись деньги на их поддержку, консервацию, реставрацию и реконструкцию.Это очень важно, потому что то, исторический центр города выглядит ужасно. Разрушается, например, дом Слатина, неизвестно что будет с домом Сурукчи. Если посмотреть на состояние улицы Мироносицкой, которая передает дух города до революции, или ситуацию на Конторской, где тоже очень много памятников архитектуры, то естественно должна быть городская программа, которая позволит приводить эти здания в порядок.Ситуация «аховая». У нас не хватает помещений не под музыкальные школы, не под арт-проекты. При этом, стоят куча зданий, которые разрушаются и никому не нужны. Например, вы знаете, где находится на Мироносицкой наш художественный музей?Прекрасное здание, памятник архитектуры. Но оно очень маленькое. И все богатство живописи Харькова хранится в запасниках. В то же время, напротив стоит прекрасное здание разрушается. Почему там не сделать выставочное пространство, которое использовалось бы как филиал такого музея?Или уже два года бьемся над тем, чтоб передать квартиру художника-баталиста Николая Семёновича Самокиша в коммунальную собственность Харькова.Вот для координации таких действий и проектов должна быть разработана специальная программа. И мне это не удалось.Было сопротивление очень сильное. И от директора Департамента коммунальной собственности Харькова, и прочих. Плюс, тут самое важное, это же бюджет города и туда идут деньги. А когда становятся в приоритете имиджевые проекты, такие как Зоопарк или парк имени Горького, под которые закладываются в залог культовые здания Харькова, то естественно это неправильно.Так что, если подытожить, то много чего получилось сделать, особенно что связанно со школой и образованием. Но с архитектурой, к сожалению, нет.Работа горсовета Харькова поставлена таким образом, что если ты что-то хотел, то приходилось ходить к мэру, который у нас решает все. Как он сказал, так и будет, включая голосование.Были вещи, конечно, когда он способствовал положительному решению. Например, когда разрушили надгробие Дмитрию Багалею, портрет которого, кстати, висит в приемной Кернеса вместе с тремя другими портретами Великих харьковчан – Бекетова, Каразина и Сковороды, то все восстановили буквально за несколько месяцев.Но такая коммуникация должна быть в структуре и регламенте работы, чтоб не приходилось ходить лично и о чем-то просить.Да. Бороться и пытаться решать какие-то вопросы на основании личных взаимоотношений, а не проводить их через сессию городского совета.Тем не менее, какие-то вещи, несмотря на это, все-таки удалось сделать. Например, на последней сессии я попросила установить мемориальный знак на месте, где похоронен Александр Сиверс - первый почетный гражданин Харькова, в Старой Водолаге. Сегодня там люди фактически ходят по его «костям». Именно с него началась эта знаменитая номинация. И 19 августа Кернес пообещал прилюдно, что он установит этот памятный знак.Но это выступление. Можно выступить и что-то решить, если мэр сочтет, что это важно.Именно. Концептуально ничего, к сожалению, не меняется. Например, коммунальные сети, которые изношены до предела и являются самой большой проблемой города. Чтоб вы понимали, износ тепловых сетей, на сегодняшний день – 92%. Я не знаю, как этот отопительный сезон вообще начнется.Это вообще ситуация отдельная. Людям три месяца не платят зарплаты. А это, кстати, можно решить лишь через сессию горсовета, которая выделит деньги на зарплаты.У меня нет информации, что она будет. Более того, меня даже попросили сдать мой депутатский планшет. А на него приходит все то, что будет на сессии Харькова. Хотя мои полномочия, как действующего депутата, заканчиваются 25 октября в 18:00.Да. А там ведь не только вопросы теплосетей. Там еще и более актуальные вопросы, потому что люди, извините, могут просто умереть из-за отсутствия обеспечения, к примеру, инсулином. А это безотлагательный вопрос.Мы сейчас лидируем по новым случаям заболевания по Украине. Каждый пятый больной в Украине – житель Харькова или Харьковской области. Больницы переполнены. Я знаю, что сегодня из Харькова везут больных в область. Мест фактически нет.И на все это должны быть выделены деньги. На те же средства индивидуальной защиты для медиков, к примеру, на лекарства и так далее. Ведь в среднем, как говорят, «чек» на лечение этой инфекции составляет примерно 1800 гривен в день, если случай тяжелый. Откуда у людей эти деньги? На это нужно выделять средства, как и на надбавки медперсоналу.Обычно у нас проводится сессия раз в два месяца. Если в сентябре сессии не было, то она обязательно должна быть в октябре. Более того, именно сейчас формируется бюджет следующего года, «на носу» отопительный сезон – уйма проблем, в общем. Было даже такое, что в октябре приходилось несколько раз собираться, даже в субботу, чтоб выделить деньги и запустить отопительный сезон. Без решения сессии сделать это невозможно.Вообще, по регламенту, если мэр отсутствует или временно не может выполнять свои обязанности, то автоматически его обязанности выполняет Александр Новак – секретарь горсовета.Я для себя определила три направления, в которых я что-то понимаю, в которых я компетентна и имею какие-то наработки.Прежде всего, это образование. Мой опыт работы в НТУ «ХПИ» - 32 года. Я тут прошла путь от лаборанта до профессора, доктора наук, дважды доктора наук и заведующей кафедрой. У меня трое детей, поэтому я понимаю и проблемы школьного образования, которым я достаточно много занималась во время своей каденции.Сейчас, на самом деле, все зависит от того, насколько интересы образования будут учтены в бюджете Харькова. Например, бесплатные школьные завтраки. Ведь ситуация жизненная сегодня очень сложная у людей, и если в школах будут кормить детей, то это значительное подспорье. Плюс, необходимо как-то бороться со школьными поборами. Конечно, окончательно остановить эту ситуацию очень сложно, но можно начать платить за такие вещи как моющие средства, питьевая вода.Кстати, мы так уже работали и добились определенных результатов. И я, как депутат, непосредственно участвовала в этом, выступала на сессиях. В результате нам удалось добиться финансирования охраны школ за счет городского бюджета.Плюс, нам необходимо добиться создания современных предметных кабинетов, лабораторий и мультимедийных классов. Детям должно быть не только приятно там учиться, но и материальное оснащение должно соответствовать времени. Включая современные школьные стадионы и спортивные площадки. Сегодня этот процесс двигается очень медленно. В некоторых школах, например, в №11, вообще нет никакого спортивного стадиона.К слову, нужно думать и о каких-то секциях, чтоб у детей была возможность заниматься спортом бесплатно. Это ведь не такие большие деньги, как те миллиарды, которые идут на имиджевые проекты. Но для этого нужна реструктуризация городского бюджета. Школы ведь не могут, как университеты, сражаться за какие-то дополнительные источники финансирования, гранты и проекты.Естественно. Новые школы нужно строить. Обратите внимание, как в области этот процесс успешно реализовывался Светличной. В Песочине, например. А в Харькове я вообще не помню, чтоб какая-то новая школа где-то открылась. Разве что какие-то частные. Поэтому необходимо приводить в порядок то что есть и начать строить новые хорошие школы.Это очень грамотный подход. Во-первых, можно ввести надбавки всем. Можно дополнительно, на какой-то конкурсной основе, или за какие-то результаты работы. Естественно, людей нужно в школах держать, потому что сегодняшний уровень заплат – ниже плинтуса. Это показывает отношение общества к образованию. Если не будет образования – не будет общества.Второе – охрана культурного наследия. По сути, то, чем я занималась все эти пят лет в горсовете седьмого созыва.С этой темой я столкнулась, когда начала работать депутатом. Ко мне стали обращаться жители моего округа, а это исторический центр Харькова. То дом разрушается, то притон с наркоманами. А все это, представьте, были памятники архитектуры. И я стала этим заниматься.Как пример – особняк на Свободы, 35. Если я не ошибаюсь, в 2006 году это здание, которое построил потрясающий харьковский архитектор Гинзбург, было выведено из реестра памятников местного значения. Оно было украшением улицы и там даже находилось общежитие ЦК КПСС. В итоге здание постепенно разрушалось и начало превращаться в притон. Даже ходить в матерчатой обуви было нельзя, так как повсюду валялись иголки. Рассадник для наркомании и бомжей, из-за чего обычно возникают пожары и мы теряем здание. То же самое недавно случилось на Конторской.Именно так. А после этого пишется экспертное заключение, что дом уже не является памятником архитектуры. У нас, к сожалению, это так работает.В итоге здание на Свободы, 35 продолжало разрушаться, а позже фирма Субботина (баллотируется в городской совет от партии «Слуга народа» - прим. авт.) покупает его и начинает там строительство. Теперь здания там уже практически нет.Поэтому я хочу создать программу по охране таких зданий, консервировать, делать их паспорт, грамотную реставрацию и возвращать здания в ткань города, чтоб наши дети могли видеть, какой был Харьков раньше.Плюс, один из аспектов этой программы будет привлечение бизнеса для восстановления исторических зданий, как это делают в Германии.Нет ответственного подхода, ни на национальном, ни на местном уровне. Вообще, охрана памятников местного и национального значения - задача непосредственно председателя ХОГА, и все решения идут от департамента архитектуры и строительства области. Но когда я прихожу туда с каким-то вопросом, то одни кивают на других. Полнейшая раскоординация действий. Необходимо начать регулировать всю эту работу с помощью специальных программ.Поэтому мы подготовили проект, которым я занималась пять лет. И тут, кстати, начинать нужно с законодательства. Целая система поправок была внесена через Верховную Раду Украины, но потом прошли выборы, пришел новый министр культуры и пока что все это «подвисло».Мы хотели, чтоб человек, который причастен к разрушению памятника архитектуры, нес уголовную ответственность. С другой стороны, если ты реставрируешь и вкладываешь деньги в восстановление исторического памятника, то тебя освобождают от налогов. Такая система работает в Германии и там люди идут на это более чем охотно.Отличный пример – город Шверин в Германии, который ранее относился к ГДР. Изначально там было как у нас в советское время. Когда я туда вернулась через 10 лет то была потрясена, как они все отреставрировали, да и вообще, как изменилась Восточная Германия в плане воссоздания исторических реалий.Почему не опираться на немецкий опыт и не заимствовать для Харькова какие-то позитивные вещи?Безусловно. Это программа не на пять лет, а на десятилетия. Должны быть продуманы все аспекты, организована работа между депутатами различного уровня.Также в моих планах еще и организовать работу по мемориальным доскам. Вы не представляете какое количество хороших людей тут жили.Например, мы сейчас занимались созданием такой доски Ивану Алексеевичу Бунину, который прожил в Харькове целый год и написал тут лучшую главу о Харькове «В темных аллеях». Это самый лирический рассказ о нашем городе, за который он потом получил Нобелевскую премию по литературе. Как можно такую вещь не отметить?Это Воробьева, 12, где Иван Алексеевич прожил год у своего брата.Так же история с художницей Зинаидой Серебряковой, работы которой были представлены даже в Лувре. А она родом из-под Харькова, где было поместье ее семьи. Именно там она написала знаменитую свою картину «На террасе в Харькове». Сейчас эта и терраса сохранилась, и дом, который стоит на Конторской.И таких примеров много, можно долго перечислять. Это историческая память Харькова и важно ее сохранить. Поэтому должна быть программа, которая финансировала бы эти вещи.Исключительно частным образом. Мы ходим и просим, чтоб дали денег. Так быть не должно в городе, который уважает свою историю.Хорошая где-то 1000 долларов. Если супер, то 3000, примерно.Конечно. Особенно, если сравнивать с финансированием сегодняшних имиджевых програм.К слову про имиджевые проекты, в моих планах также сделать так, чтоб Харьков наконец-то зазвучал для туристов на разных языках. Более того, я бы очень хотела, чтоб Харьков был представлен в Комитете Регионов. Это та фундация, которая занимается продвижением городов Европы по всему миру, охраной их культурного наследия и многим другим. Если город попадает на презентацию в этом Комитете, то его привлекательность становится значительно выше. Это и туризм, и инвестиции – международный имидж города.Кстати, сейчас очень значимую работу в этом плане выполняет Юлия Светличная, которая является вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы.Понимаете, уровень доверия к партии «Самопомич», в которой я проработала эти пять лет, после парламентских выборов был крайне низкий. Более того, они даже не собирались идти на выборы в нашем регионе. Из тех же, кто шел, я обдумывала разные варианты. Я искала ту партию, которая совпадала со мной по ценностям. Плюс, во главе партии должен стоять сильный менеджер. Человек, за спиной которого были успешно реализованные проекты. У Светличной такой проект – Харьковская область. Вспомните какие люди к нам приезжали. Даже глава Евросоюза. А сейчас кто к нам приезжает? Поэтому мой выбор был однозначен.Люди должны заниматься сами, но финансово поддерживать проекты и инициативы город безусловно должен. В том числе и финансированием таких площадок как музеи и галереи. Если люди не вкладывают в культуру, то это общество не имеет будущего.Вспомните известную фразу Черчилля, когда ему говорили, что во время войны он отдает деньги на культуру. Мол, это безумие и премьер-министр не понимает, что нужно вкладывать в военные расходы. На что Черчилль ответил, что если мы не вкладываем в культуру, то не будет нации, и тогда все остальные траты – бесполезны.Третье направление – урбанистика. Это то, что успешно реализуется во всем развитом мире, но у нас в этом направлении движения практически нет. Плюс, поддержка соответствующих современных молодежных проектов и оцифровизация нашей культуры и истории.У нас сегодня в городе политика какого-то «китча». Безвкусица, дурновкусие и выброшенные деньги.К примеру, большая проблема сегодня в Харькове – деревья и «зеленые зоны». Посмотрите, что происходит с городскими каштанами, которые практически все заражены охридской молью.Более того, когда в городе где-то уничтожают парк или сад, то должен возникать новый. Деревья – легкие города. У нас очень много машин. Их с каждым годом становится все больше и больше. Это влияет как на наше здоровье, так и на качество жизни.Посмотрите на другие развитые города – Копенгаген, Осло, Нью-Йорк. В центре города – огромный парк. А у нас ты идешь летом, как в каком-то асфальтовом колодце. А деревья все вырубаются и вырубаются, абсолютно бесконтрольно.Кто-то контролирует, к примеру, ситуацию с амброзией? Нет. А в городе много аллергиков. Я не говорю, конечно, что ничего не решается. Что-то делается, но минимально и точечно.Потому что ее нет. Бюджет же города не бездонный. Мы выбрасываем миллиарды на зоопарк, а какие-то конструктивные вещи по развитию отсутствуют в этом плане. А это все налоги харьковчан, к которым мы вот так относимся.Да, еще одна огромная проблема. Ведь это кредиты российских банков, в залоге у которых наше коммунальное имущество. А мы эти кредиты не выплачиваем. И если Игоря Черняка выберут, перед ним будет стоять задача, как эту ситуацию развязать.Более того, мы узнали о том, что там строится от журналистов, которые сняли строительство с дрона. Это полное безобразие. Был замечательный памятник, который воздвигнут к 300-летию Харькова. Говорили, что якобы там нету водоснабжения. На самом деле все там было. Просто кто-то убедил Кернеса, что там будет чудо. Какие-то даже не харьковские даже архитекторы. В итоге получилась лестница.Раньше с этого «Каскада» открывался вид на город. Теперь там дом. Есть такое понятие в архитектуре – «пятый фасад». Это то, что видишь окоемом. Пейзаж, который тебе открывается. У нас об этом никто даже не задумывается. К примеру, у нас «убили» вид с Пушкинской на Синагогу. Вторую по величине в Европе. Это все следствие отсутствия надзора со стороны главного архитектора города.Мне кажется, что кто бы не был мэром, он должен посмотреть на город с точки зрения качества жизни и ощущения того, как тебе в нем хорошо. Не только в зоопарке или парке Горького. Но и на любой улице или районе. Город должен быть удобным для его жителей и гостей. Харьков не должен стать до конца бизнес-проектом или местом для выкачивания денег.