Владимир Скоробагач прокомментировал свой конфликт с главой ХОГА Алексеем Кучером, который возник во время заседания Харьковского областного совета 15 октября.По словам зампредседателя облсовета, точкой возмущения стало то, что за полгода руководство областной администрации никак не подготовилось к росту заболеваемости COVID-19, не обеспечило и не подготовило необходимое количество мест для лечения пациентов, а руководство ключевого во время пандемии Департамент здравоохранения - отсутствует.
"Пока профильные службы отчитываются о том, что занято 70-73% коек, больных некуда везти. Людей с двусторонним воспалением легких оставляют дома без доступа к кислороду. При этом у руководства ХОГА было полгода, чтобы подготовиться к росту заболеваемости. Меня это возмутило до глубины души.
Я вижу реальную картину. Каждый день созваниваюсь с руководителями больниц, которые принимают инфицированных больных. Они «плачут» мне, что не хватает кислородных трасс, проблема в бочках, недостаточно медицинского персонала. Уже больше полугода у профильного Департамента нет директора, а исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения пошел на больничный.
А есть проблемы, которых можно было бы избежать – сформировать дополнительные выездные бригады врачей, которые бы выезжали к больным с коронавирусом. Выполнить ремонт в палатах и закупить в самом начале пандемии COVID-19 больничные койки, предназначенные для реанимации, где лежат люди в тяжелом состоянии, подключенные к ИВЛ.
В палатах стоят кровати, у которых спинка отваливается, сетка проваливается или невозможно подставить утку, так как кровати не приспособлены.
Также нужно было заранее сделать кислородные трассы и продумать объем кислородных бочек в зависимости от количества коек, как постановил Кабмин. Например, если больница принимает 300 больных, то 260 из них или 80% должны быть обеспечены кислородом.
Нужно было расширить реанимации. Деньги есть - в больнице урологии лежали 13 млн грн на счету, которые нужно было пустить на ковид. Почему только сейчас закупают дополнительное оборудование? Какую еще конкретику хочет услышать губернатор?
Мало того, что у нас нет оборудования, коек, медикаментов, хотя сейчас кое-как находим, так у нас не хватает мужества признать это! Нужно называть вещи своими именами и делать реальные шаги по борьбе с пандемией", - написал Скоробагач.