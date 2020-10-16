Владимир Скоробагач прокомментировал свой конфликт с главой ХОГА Алексеем Кучером, который возник во время заседания Харьковского областного совета 15 октября.

По словам зампредседателя облсовета, точкой возмущения стало то, что за полгода руководство областной администрации никак не подготовилось к росту заболеваемости COVID-19, не обеспечило и не подготовило необходимое количество мест для лечения пациентов, а руководство ключевого во время пандемии Департамент здравоохранения - отсутствует."Пока профильные службы отчитываются о том, что занято 70-73% коек, больных некуда везти. Людей с двусторонним воспалением легких оставляют дома без доступа к кислороду. При этом у руководства ХОГА было полгода, чтобы подготовиться к росту заболеваемости. Меня это возмутило до глубины души.Я вижу реальную картину. Каждый день созваниваюсь с руководителями больниц, которые принимают инфицированных больных. Они «плачут» мне, что не хватает кислородных трасс, проблема в бочках, недостаточно медицинского персонала. Уже больше полугода у профильного Департамента нет директора, а исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения пошел на больничный.А есть проблемы, которых можно было бы избежать – сформировать дополнительные выездные бригады врачей, которые бы выезжали к больным с коронавирусом. Выполнить ремонт в палатах и закупить в самом начале пандемии COVID-19 больничные койки, предназначенные для реанимации, где лежат люди в тяжелом состоянии, подключенные к ИВЛ.В палатах стоят кровати, у которых спинка отваливается, сетка проваливается или невозможно подставить утку, так как кровати не приспособлены.Также нужно было заранее сделать кислородные трассы и продумать объем кислородных бочек в зависимости от количества коек, как постановил Кабмин. Например, если больница принимает 300 больных, то 260 из них или 80% должны быть обеспечены кислородом.Нужно было расширить реанимации. Деньги есть - в больнице урологии лежали 13 млн грн на счету, которые нужно было пустить на ковид. Почему только сейчас закупают дополнительное оборудование? Какую еще конкретику хочет услышать губернатор?Мало того, что у нас нет оборудования, коек, медикаментов, хотя сейчас кое-как находим, так у нас не хватает мужества признать это! Нужно называть вещи своими именами и делать реальные шаги по борьбе с пандемией", - написал Скоробагач.