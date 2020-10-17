Двое братьев со своим знакомым избили и ограбили мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, следователи направили в суд обвинительный акт в отношении двух братьев 15 и 16 лет, которые вместе со своим 14-летним другом напали на незнакомого 32-летнего мужчину, избили его и ограбили."Несовершеннолетние нанесли мужчине множественные удары руками и ногами в лицо и грудную клетку. После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, юноши завладели его мобильным телефоном, кошельком и деньгами.В конце августа правонарушителям было сообщено о подозрении в совершении преступления, двум из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, третьему - домашний арест", - рассказали в отделе коммуникаций областного главка.По словам исполняющего обязанности начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 186 и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, 16 октября направлено в суд с обвинительным актом.