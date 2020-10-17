Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: въезд Шиловский (ч/с), пер. Шиловский (ч/с), ул. Пушкинская, 79/4, 79/5, ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 20:00 17.10.20 г.А также:Индустриальный район:б-р Грицевца, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 17.10.20 г.Московский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 17.10.20 г.Основянский район:наб. Гимназическая, 26 (стояк) до 20:00 17.10.20 г.Слободской район:ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк) до 20:00 17.10.20 г.Холодногорский район:ул. Новочеркасская (ч/с), ул. Старопрудная (ч/с), пер. Старопрудный (ч/с) до 20:00 17.10.20 г.Шевченковский район:ул. Семена Кузнеца, 66 (п. №3) до 20:00 17.10.20 г.