Узнав, что их разыскивают, злоумышленники вывезли автомобиль в лесополосу и спалили.

15 октября по дежурную часть полиции обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные угнали его «ВАЗ-2106». Автомобиль стоял на улице возле двора с поврежденными колесами.В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в течение суток установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались 32 и 34-летние жители поселка Высокий."В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что злоумышленники заранее спланировали преступление. Приехав на автомобиле по адресу проживания потерпевшего, они сначала заменили и накачали повреждены колеса, а затем с помощью троса отбуксировали машину к одному из злоумышленников. Узнав, что их разыскивает полиция, мужчины решили скрыть следы преступления. Они вывезли автомобиль в лесополосу и подожгли", - рассказали в отделе коммуникаций ГУНП.Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.16 октября мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления.