Министерство обороны сообщает, что деньги уже переведены и будут распределены по военкоматам, которые займутся выплатами.

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области. Более 28 миллионов гривен направлено Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.Сообщается, что сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского Национального университета Воздушных Сил.Так же в Министерстве отмечают, что сегодня продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы должны быть представлены Министру обороны Украины до 25 ноября.Решение по остальным выплатам будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.