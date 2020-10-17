Житель Харьковской области снял с пенсионной карты пенсию ничего не подозревающей женщины.

Как сообщает пресс-служба областного главка, накануне с заявлением о краже в полицию обратилась 70-летняя жительница поселка Малиновка Чугуевского района. Она рассказала об исчезновении банковской карты, на которую она получала пенсию. Также женщина обнаружила, что с нее были сняты 1700 гривен. В содеянном женщина заподозрила своего несовершеннолетнего внука.Правоохранители опросили подростка, который ранее неоднократно имел проблемы с законом. Парень признался в содеянном и рассказал, что знал пин-код банковской карточки, ведь неоднократно видел, как бабушка рассчитывалась карточкой. Украв карту он пошел к терминалу и снял со счета всю имеющуюся сумму. Деньги потратил на собственные нужды.Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье за кражу, которая предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.16 октября следователи Чугуевского отдела полиции сообщили парню о подозрении в совершении уголовного преступления.