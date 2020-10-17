В Комитете избирателей Украины сообщили об активизации использования технологий черного ПР в Харьковской области за неделю до выборов.

Как сообщили в организации, эксперты зафиксировали ряд примеров использования черного пиара и провокаций, которые имеют признаки нарушения Избирательного кодекса Украины. В частности в отношении Блока Светличной в Комитете зафиксировали распространение заведомо ложных сведений о субъектах избирательного процесса, а также изготовление и распространение печатных предвыборных агитационных материалов, не содержащих сведений о предприятии, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика таких материалов.Информацию подтверждает и заявление Блока Светличной. В штабе партии рассказали, что распространение фейковой информации выявили активисты и волонтеры, после чего было написано заявление в полицию. Однако там на заявление фактически никак не отреагировали."Обратились в управления Национальной полиции в Харьковской области с заявлением об организации и подготовке соответствующего правонарушения. Однако к этому времени обращения политической партии проигнорировано, что подтверждает нашу информацию и может свидетельствовать о привлечении представителей власти и правоохранительных органов к совершению данного преступления", - заявили в команде нардепа.В связи с бездействием правоохранителей, в партии обратились к дипломатическим учреждениям, общественным и международным мониторинговым организациям ОПОРА и ОБСЕ с просьбой зафиксировать и взять на контроль указанные факты, как такие, которые направлены на дискредитацию демократичности всего избирательного процесса и искажения волеизъявления избирателей.