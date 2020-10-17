Об этом участник предвыборной гонки на кресло мэра Харькова написал на своей странице в соцсетях.

«До выборов осталась неделя. А где разговор по сути? Где обсуждение программ? Где конкуренция идей и подходов?Где диалог и дискуссия, в конце-то концов? Во всем цивилизованном мире это называется словом «дебаты». Именно на дебатах решаются судьбы государств и партий. Именно дебаты помогают людям определиться и разобраться. Именно дебаты - это must любых выборов!А что у нас в Харькове? Неделя до выборов и... тишина!», - подчеркивает Черняк.В своей публикации он призвал всех участников выборов на должность мэра Харькова выйти на дебаты, чтоб в формате конструктивного диалога обсудить главные вопросы, волнующие горожан и свое видение их решения.«И отдельно обращаюсь к Олексею Кучеру! Как к кандидату от Президентской партии. Ведь все мы помним, как Владимир Зеленский и Петр Порошенко дебатировали на «Олимпийском»! Так что, Алексей Владимирович, по заветам Владимира Александровича жить будем?», - подчеркнул кандидат.На данный момент свое согласие на участие в дебатах дали практически все участники выборов от проевропейских сил, однако Кучер на предложение принять участие в конструктивной дискуссии не реагирует.