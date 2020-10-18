Об этом сообщили в штабе Блока Светличной.

В полиции Харьковской области лишь спустя двое суток открыли уголовное производство по факту распространения фейковой информации о Юлии Светличной, которая является лидером политической партии “Блок Светличной “Разом!”.Напомним, что в Комитете избирателей Украины зафиксировали ряд примеров использования черного пиара и провокаций, которые имеют признаки нарушения Избирательного кодекса Украины. В частности неизвестные распространяли провокационную неправдивую информацию в виде газеты.В политической партии не исключают, что подобное бездействие правоохранителей может свидетельствовать о причастности административного ресурса к нарушению законного и демократического процесса выборов.Кроме того, как сообщает издание "Коментарии" со ссылкой на телеграм-канал "Резидент", заказчиком грязной кампании против партии Светличной является экс-помощник Пшонки, Вадим Слюсарев и член Офиса Президента - Сергей Трофимов."В распространяемой "чернухе" фигурируют иностранные кампании и иностранные граждане и по нашей информации из-за этого может произойти большой международный скандал, который лично ударит по Зеленскому", - говорится в сообщении.