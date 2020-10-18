Предлагаем вашему вниманию основные новости нашего региона за 12-18 октября.Такой беды я еще не видел: врач рассказал о критической ситуации с COVID-19 в Харьковской области
О ситуации в регионе написал врач, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.
В Харькове от COVID-19 скончался известный актер Евгений Плаксин
Заслуженный артист Украины, актер театра "Березіль" накануне отпраздновал свое 75-летие.
"Ваш сын в полиции": в Харьковской области суд вынес приговор телефонному мошеннику
Балаклейский районный суд Харьковской области признал виновным 28-летнего мужчину в мошенничестве, совершенным в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
Харьковские вузы перешли на дистанционную форму
Причина такого решения - ухудшение эпидемиологической ситуации в Харьковской области.
Во время заседания областного совета произошел скандал с главой ХОГА
Причиной скандала, по словам зампредседателя областного совета Владимира Скоробагача - провальная работа администрации области.
Светличная: Вмешательство в деятельность независимых антикоррупционных организаций и общественных активистов - недопустимо
Нардеп выступила в защиту харьковских антикоррупционеров.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники отпраздновал 90-летий юбилей
По случаю юбилея в университете организовали онлайн трансляцию праздничных мероприятий.
Семьи погибших в авиакатастрофе АН-26 получат 28 миллионов
Министерство обороны сообщает, что деньги уже переведены и будут распределены по военкоматам, которые займутся выплатами.
Игорь Черняк вызвал Кучера на дебаты
Об этом участник предвыборной гонки на кресло мэра Харькова написал на своей странице в соцсетях.
В Харькове взорвали старое зернохранилище на элеваторе.
Видео сноса опубликовали в харьковском телеграм-канале "ВЕХА".