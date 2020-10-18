Об этом сообщает телеграм канал "ВЕХА".

Пса нашли на окружной возле въезда на сортировочный рынок.

Телефон для связи: 0954788878

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