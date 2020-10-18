События В Харькове волонтеры разыскивают хозяев сбитой овчарки Вечерний Харьков 20:42 309 Об этом сообщает телеграм канал "ВЕХА". Пса нашли на окружной возле въезда на сортировочный рынок. Телефон для связи: 0954788878 Читайте также Дайджест ВХ: Главные события Харьковщины последней недели Скандал с черной агитацией против Светличной: правоохранители отреагировали лишь спустя два дня Харьковчане смогут узнать дату подключения дома к теплу с помощью «Telegram» БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Дайджест ВХ: Главные события Харьковщины последней недели События 20:18 Лента новостей В Харькове волонтеры разыскивают хозяев сбитой овчарки 20:42 Дайджест ВХ: Главные события Харьковщины последней недели 20:18 Скандал с черной агитацией против Светличной: правоохранители отреагировали лишь спустя два дня 19:56 Как «уменьшить» слишком упитанного малыша 17:41 Харьковчане смогут узнать дату подключения дома к теплу с помощью «Telegram» 16:04 С каким паспортом идти на избирательный участок 14:25 В Харькове взорвали старое зернохранилище на элеваторе (видео) 14:12