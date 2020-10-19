Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал"

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в вязи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:Киевский район:ул. Пушкинская, 79/4, 79/5, пер. Театральный, 5, 1/3, ул. Лермонтовская, 28 (п. №2), ул. Валентиновская, 13-а (п. №5) до 18:00 19.10.20 г.; ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1, стояк), ул. Продольная, 1 (п. №4, стояк), ул. Академика Проскуры, 1 (п. №11), ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк) до 20:00 19.10.20 г.; ул. Лермонтовская, 28 до 20:00 20.10.20 г.Московский район:ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк) до 19:00 18.10.20 г.; ул. Чигирина, 8 (п. №1) до 20:00 18.10.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 19.10.20 г.Немышлянский район:ул. Танкопия, 7 до 20:00 19.10.20 г.Новобаварский район:ул. Петра Болбочана, 1 (стояк), ул. Грушевского, 5 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 19.10.20 г.; ул. Архангельская, 10-а (п. №1, стояк) до 20:00 20.10.20 г.Основянский район:ул. Кооперативная, 20 (п. №1) до 20:00 19.10.20 г.Слободской район:ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк), пр. Московский, 102/112 (п. №7, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №12, спаренный стояк), ул. Костычева, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 19.10.20 г.; пр. Петра Григоренко, 51 (п. №1, спаренный стояк) до 20:50 19.10.20 г.Холодногорский район:ул. Большая Панасовская, 232 (кор. №1, стояк) до 17:00 19.10.20 г.Шевченковский район:ул. Деревянко, 4-а, 8, 10, 12 (п. №10-12), пр. Людвига Свободы, 50, 50-а, пр. Победы, 62, 62-а-д, 64, 64-д, 66-б, пр. Победы, 79 (п. №2, стояк), пр. Победы, 78-в (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), ул. Семена Кузнеца, 66 (п. №3, спаренный стояк), ул. Есенина, 19 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шатиловская, 1 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.20 г.