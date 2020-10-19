В ГСЧС рассказали о статистике своей работы.Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшую неделю спасатели 193 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 102 выезды на ликвидацию пожаров, 14 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 13 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 4 - на дежурство, 60 - другие выезды.
В результате пожаров погибших и травмированных не зафиксировано. Кроме того 17 человек успешно были эвакуированы опасных зон на пожарах.
Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 13 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 57 боеприпасов, среди которых: 5 авиабомб, 14 артснарядов, 36 минометных мин, 2 гранаты.