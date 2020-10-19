В ГСЧС рассказали о статистике своей работы.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшую неделю спасатели 193 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 102 выезды на ликвидацию пожаров, 14 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 13 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 4 - на дежурство, 60 - другие выезды.В результате пожаров погибших и травмированных не зафиксировано. Кроме того 17 человек успешно были эвакуированы опасных зон на пожарах.Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 13 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 57 боеприпасов, среди которых: 5 авиабомб, 14 артснарядов, 36 минометных мин, 2 гранаты.