Решение об отнесении Харькова, Люботина, Богодуховского, Лозовского и Первомайского районов в красную зону карантина было принято 15 октября на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.Согласно документу, опубликованному на сайте Харьковского городского совета, с сегодняшнего дня в городе будут действовать следующие ограничения:
- Введены каникулы в учреждениях общего среднего образования города Харькова с 19 по 30 октября 2020 года.
- Запрещена развлекательная деятельность в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Торговая деятельность ТРЦ ограничена с 20-00 до 7-00 (кроме отделов продовольственной группы).
- Ограничена работа с 20-00 до 7-00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.).
- Ограничена работа с 20-00 до 7-00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.
- Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые осуществляют прием посетителей не более одного человека на 10 кв.м. помещения.
- Запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, прием посетителей кинотеатров и прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.
- Запрещено посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области снова зафиксировали наибольшее количество случаев COVID-19 в Украине. Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, лабораторно подтвердили 595 случаев коронавирусной инфекции. 25 человек выздоровели, еще шестеро - скончались.
Всего, по состоянию на 19 октября, за время пандемии в регионе зафиксировано 29113 случаев COVID-19. 5618 - выздоровели, 445 - скончались.