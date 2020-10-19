Решение об отнесении Харькова, Люботина, Богодуховского, Лозовского и Первомайского районов в красную зону карантина было принято 15 октября на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Введены каникулы в учреждениях общего среднего образования города Харькова с 19 по 30 октября 2020 года.

Запрещена развлекательная деятельность в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Торговая деятельность ТРЦ ограничена с 20-00 до 7-00 (кроме отделов продовольственной группы).

Ограничена работа с 20-00 до 7-00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.).

Ограничена работа с 20-00 до 7-00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые осуществляют прием посетителей не более одного человека на 10 кв.м. помещения.

Запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, прием посетителей кинотеатров и прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

Запрещено посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.