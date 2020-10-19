По словам правоохранителей, всего было зафиксировано 190 сообщений о нарушениях.

Как сообщает пресс-служба областного главка, Соответствующие заявления поступили в территориальные отделы полиции. Открыто 20 уголовных производств, составлено 9 административных протоколов.В частности правоохранители открыли уголовное производству по факту распространения черной агитации против Блока Светличной."В Изюмское отделение полиции обратился председатель Харьковской областной региональной партийной организации и рассказал, что обнаружил распространения агитационных материалов, а именно: газет и листовок, содержащих ложную информацию о кандидате. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ГУНП.Однако, как отмечают в самой партии, полиция отреагировала не сразу , а лишь спустя несколько дней, что стало причиной дальнейшего распространения незаконной агитационной продукции.