Мужчина причины своего поступка объяснить не смог.

Как сообщили в полиции, ранним утром 18 октября правоохранители получили сообщение из службы «102» о том, что на территории подземной парковки на улице Культуры неизвестный мужчина металлическим предметом бьет автомобили."На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 33-летнего мужчину. Свои действия он не объяснил.Работники полиции провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и видео с камер видеонаблюдения.Следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в отделе коммуникаций областного ГУНП.