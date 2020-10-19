Восстановить подачу "голубого топлива" планируют завтра, 20 октября.

улица Сидоренко д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30

площадь Стадионная, д. 20, 21

Как сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз", при обследовании газовых сетей на улице Сидоренко были обнаружены утечки газа на поврежденном почвенной коррозией газопроводе низкого давления."На время замены аварийной сети и газопроводов, 19 октября, с 9 утра прекращается доставка газа потребителям по следующим адресам:Восстановление газоснабжения запланировано на 20 октября и будет проводиться после завершения ремонтов, при соблюдении клиентами компании Правил безопасности систем газоснабжения", - рассказали в компании.