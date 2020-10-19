Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что между бизнесменом и медучреждением был заключен договор о закупке 8000 альбомов для новорожденных. Предприниматель, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой он передал медицинскому учреждению указанный товар.Главный врач подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя перечислено почти 3 млн грн бюджетных средств, хотя альбомы на баланс больницы так и не поступили.По согласованию с Харьковской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении предпринимателя по факту подделки и использования заведомо поддельного документа, а также мошенничества, совершенного в крупных размерах (чч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.