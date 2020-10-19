Об этом сообщили в пресс-службе компании "Харьківгаз збут".

По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность бытовых потребителей города Харькова и области за потребленный природный газ составляет 2 млрд 205 млн грн.По словам директора компании Павла Тындика, в руководстве учитывают то, что сейчас у многих людей из-за карантина не лучший финансовое состояние, но это не повод не рассчитываться с долгами.«Мы готовы идти на диалог, но давайте вместе разбирать эту проблему, ведь речь идет о больших деньгах, которые, пока, очень необходимы компании. По сути, мы заранее за свои средства покупаем для населения газ, поставляем его в надежде, что потребители нам вернут деньги. Но, к сожалению, некоторые из них считают, что за газ платить не надо», - подчеркнул Павел Тиндик.Он сообщил, что сейчас компания передала в суды 2,4 тысячи дел в отношении взыскания просроченной задолженности на 37 миллионов гривен. В пользу компании получено решение по 2,2 тысячам дел на 22 миллиона, из которых на сегодня взыскано 1,7 миллиона.