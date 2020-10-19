Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе предприятия, За 18 октября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах."Работы были выполнены: ул. Грицевца, 24, ул. Гаршина, 3, ул. Девичья, 2, пр. Тракторостроителей, 65, пр. Московский, 140, ул. Конотопская, 17-а, ул. Райгородская, 3, пер. Танеева, 2-а, ул. Квиткинская/ул. Москалевская, пр. Победы, 72, ул. Севастопольская, 41, ул. Пржевальского, 17, пр. Победы, 68-в, ул. Ахсарова, 3.После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды".