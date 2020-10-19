Решение о включении в рабочую группу проекта "Большое строительство" Анжелику Крутову подписал председатель ХОГА Алексей Кучер.Согласно документу, опубликованному на сайте Харьковской областной государственной администрации, председатель ХОГА внес изменения в собственное распоряжение, введя в состав рабочей группы по реализации проекта Президента Украины "Большое строительство" директора Департамента науки и образования Анжелику Крутову, в.и.о. директора Департамента капитального строительства Андрея Кудряшова и заместителя директора Департамента охраны здоровья Геннадия Бондарчука.
Напомним, что Анжелика Крутова, учитывая карантин, была назначена директором Департамента науки и образования 29 мая без конкурса по собеседованию. Ее полномочия действительны не более четырех месяцев после отмены карантина.
Справка: чиновница родилась 19 августа 1970 года в Донецке. В 1990 году окончила учетно-экономический факультет Харьковского института общественного питания по специальности "бухгалтерский учет, контроль и анализ хоздеятельности".
С 2011 года - доктор экономических наук (по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит").
С 2013 года - профессор кафедры финансов Харьковского государственного университета питания и торговли.