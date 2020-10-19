В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 18 октября в 19:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на первом этаже двухэтажного жилого дома на въезде Азербайджанском."На место вызова направили дежурные подразделения 41-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. В ходе проведения разведки спасатели установили, что в одной из комнат квартиры произошло возгорание домашних вещей на площади около 10 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространилось на весь дом.Для поиска и эвакуации людей из задымленной зоны было сформировано два звена газодымозащитной службы, которые помогли эвакуироваться наружу двум жительницам дома. Они не пострадали", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В 19:56 огонь был локализован, в 20:22 - ликвидирован.