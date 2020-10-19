С начала пандемии в Украине коронавирусом заболело более 77 тысяч человек из "группы риска".

Среди умерших от COVID-19 в Украине более 75% припадает на людей, старших 60 лет. При этом большинство из них имели сопутствующие заболевания. Об этом во время брифинга в понедельник, 19 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.- Я сегодня еще раз хотел бы подчеркнуть наиболее уязвимые категории людей - это группа риска, это все люди старше 60 лет. Всего за все время пандемии таких пациентов 77 тыс. 156 человек. Это 25,8%. При этом, из общего количества умерших от коронавирусной болезни более 75% - это люди старше 60 лет. Большинство умерших имеют сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, заболевание сахарным диабетом, другие хронические заболевания легких, печени, почек, - сказал Степанов.Он также отметил, что сопутствующие патологии очень сильно осложняют течение болезни.Напомним, по последним данным, всего в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умерли уже 5 673 человека, из них за последние сутки 66.