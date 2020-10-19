Более половины украинцев – 56% – планируют участвовать в голосовании на местных выборах, 15% – не собираются идти на избирательные участки.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», 15% украинцев не будут участвовать в голосовании на местных выборах, 56% украинцев заявили, что обязательно будут голосовать. 20% респондентов сомневаются, 8% опрошенных, возможно, пойдут на выборы.Социологи отмечают, что в течение последних четырех волн показатели активности несколько стабилизировались.Опрос проводился с 25 по 28 сентября 2020 года среди пяти тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность исследования составляет не более 1,4%.24 сентября данные опроса Фонда «Демократичні ініціативи» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова показали, что подавляющее большинство граждан (82%) собираются участвовать в голосовании на местных выборах.Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Избирать будут депутатов местных советов — сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин.Официальный избирательный процесс стартовал 5 сентября. Избирать будут депутатов местных советов – сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева, Харькова и глав почти всех городов, сел и территориальных громад. Официальный избирательный процесс стартовал 5 сентября.