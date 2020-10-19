Банк обратился в суд с иском к Парку Горького и Харьковскому метрополитену с требованием вернуть деньги, которые городские власти взяли в кредит.

По словам Игоря Черняка, последние восемь лет Парк Горького платил преимущественно только проценты по кредиту, в котором имущественным поручителем являлся Харьковский метрополитен."Как депутат горсовета, я каждый год поднимал вопрос о необходимости погашения суммы основного долга, однако Кернес и команда действовали по принципу «после нас хоть потоп». И вот, похоже, что время отдавать долги - пришел", - сообщает Черняк.Сумма заявленных банком требований - 6,5 миллионов евро и 52 миллионов гривен. Если город их не отдаст, тогда в рамках процедуры принудительного взыскания банк может удовлетворить свои требования за счет имущества Парка Горького и Харьковского метрополитена."Очевидно, что это судебное дело по кредиту на Парк Горького - это только первая ласточка. Ведь на самом деле обратной стороной красивых фонтанов и крутых аттракционов есть миллиардные долги, сотни кредитов и десятки объектов имущества в залоге.И когда все требования кредиторов будут предъявлены, то выяснится, что последние 10 лет Харьков вели к успеху, а привели к банкротству!Не пора ли изменить что-то в управлении городом? Будем ждать, пока за долги заберут все?", - написал Игорь Черняк на своей странице в соцсетях.