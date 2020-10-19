За минувшую неделю Госпродпотребслужба в Харьковской области провела 1260 проверок заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и прочих объектов.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили на официальном сайте службы.Нарушения были выявлены на 518 объектах (или на 41,1%).Сотрудники Госпродпотребслужбы составили 33 постановления о наложении штрафов, выдали 518 предписаний и предложений, оформили 42 протокола. В 52 случаях о нарушениях были проинформированы органы местной власти, в 17 случаях – правоохранительные органы.Из-за перехода Харькова и нескольких районов области в "красную" зону Госпродпотребслужба требует неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, регулярно мыть руки.Всего с начала пандемии сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области провели 38 020 проверок субъектов хозяйственной деятельности касаемо соблюдения ими карантинных требований. По результатам таких проверок выдали 11 281 предписаний и предложений, составили 848 админпротоколов.