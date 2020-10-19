Тяга к еде может овладеть самым рациональным мозгом, заставляя нас брать в руки печенье, шоколадные плитки или пирожные.

Стресс и настроение могут фактически повлиять на нашу «потребность» в определенных продуктах, отсюда мы и получили термины «стрессовое питание» и «комфортная еда». Но эксперты считают, что наша тяга к еде может многое сказать о состоянии нашего здоровья. Например, тяга к определенным продуктам может означать, что нашему организму не хватает основных питательных веществ.Если вы обнаружите, что тянетесь к шоколаду - одному из самых популярных пристрастий к еде, - вам может потребоваться немного магния. Это минерал, необходимый для работы мышц и нервов, регуляции артериального давления, контроля сахара в крови и регуляции артериального давления.Хотите газировку? Скорее всего, вам нужно увеличить потребление кальция. Многие люди любят газированные напитки с сахаром, однако исследования показали, что содержащиеся в них фосфорные кислоты могут лишить ваши кости столь необходимого кальция (и магния), создавая порочный круг истощения и жажды.Если вы чувствуете, что большой кусок красного мяса - единственное, что вас удовлетворит на данный момент, ваше тело, вероятно, пытается сказать вам, что в нем недостаточно белка и других микроэлементов, таких как витамины группы B и железо. Но это не значит, что вы должны ехать в ближайшее кафе быстрого питания и съесть гамбургер. Вместо этого примите эту тягу как знак того, что вам нужно добавить больше белка, железа и витаминов группы B в свой обычный рацион.Не можете перестать есть торт? Возможно, вам нужно будет есть более сложные углеводы. Вместо того, чтобы съесть еще один кусок торта, приготовьте миску цельнозерновой овсянки или закуски из цельнозерновых крекеров.Некоторым людям просто нравится сосать лед. Хотя связь между анемией (недостатком железа в организме) и тягой ко льду все еще не ясна, эксперты предполагают, что связь между ними может иметь какое-то отношение к тому, как жевание льда увеличивает приток крови к мозгу.