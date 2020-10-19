По состоянию на 19 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 22 047 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 29 118 случаев заболевания COVID-19, 22 750 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 916 пациентов выздоровели, 452 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 4 766 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 673 человека умерли, 126 489 - выздоровели.