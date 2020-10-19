Более тысячи харьковских волонтеров активно помогают правоохранителям и спасателям в поисках пропавших людей. Где находят пропавших, и что делать, если ваш близкий человек ушел из дома и не вернулся?Несколько лет харьковчанин Николай Полянский занимался поисками пропавших людей как волонтер. Размещал полицейские ориентировки о пропавших людях в социальных сетях, иногда выезжал со спасателями на поиски. Но какой-то системы, налаженного взаимодействия с официальными органами, четкого алгоритма действий не было. И тогда он решил наладить координацию между сотрудниками Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайный ситуациям и волонтерами. Так в июле этого года появилась харьковская общественная поисковая организации «Ангел», которая сегодня объединяет более тысячи энтузиастов.
– Мы беремся за поиски человека только при наличии заявления в полицию, – говорит основатель ОО ПО «Ангел», координатор Николай Полянский. – Когда нам поступает заявка от родных, мы обязательно связываемся с Национальной полицией и уточняем, есть ли заявление. Если родственники пропавшего человека в полицию не обращались, мы настоятельно советуем им сделать это в первую очередь. А потом уже приступаем к поискам.
Волонтеры работают бесплатно
По словам Николая Полянского, загрузка у правоохранителей огромная. У каждого сотрудника уголовного розыска как минимум 20 дел, которые он ведет одновременно. У волонтеров же такой загрузки нет, к тому же они обладают человеческим ресурсом.
– Когда нам поступает заявка на поиски, мы сразу же массово распространяем ориентировку в социальных сетях и группах, то есть делаем, собственно, то, что на данный момент недоступно сотрудникам правоохранительных органов. Второе – мы можем оперативно собрать людей и выехать совместно со спасателями и правоохранителями, – говорит волонтер. – Делаем это абсолютно бесплатно – на волонтерских началах. Весь ресурс, который мы задействуем в поисках – автомобили, топливо, дроны, – за наш счет.
За два с половиной месяца волонтерам удалось найти более 30 человек.
– С лета на счету организации 25 найденных людей, еще два человека находятся в розыске. Четверо, к сожалению, найдены погибшими. То есть в целом более 30 человек за два с половиной месяца, – говорит координатор ОО ПО «Ангел» Ольга Десятникова.
Почему пропадают люди
По словам волонтеров, около 60% тех, кто потерялся, – это пожилые люди.
– Часто бывают ситуации, когда пожилой человек вышел из дому и забыл, куда он идет, как вернуться домой, – замечает Ольга Десятникова.
Люди средних лет, как правило, пропадают в связи с проблемами, связанными с психическим здоровьем.
– Например, женщина, которую я нашел, страдала расстройством психики, – рассказывает информационный организатор ОО ПО «Ангел» Виктор Худоконенко. – Она ушла из дома, а когда я ее обнаружил, сказала, что просто гуляла. Все на ушах – ее дети, знакомые, поисковый отряд, подняли всю Одесскую улицу. А она «просто гуляла». Кстати, нашел я ее совершенно в другой стороне, возле «Взлетающего дракона»...
Дети боятся возвращаться домой
Весной и осенью армию пропавших людей пополняют грибники.
– Человек может пойти в лес и заблудиться. Причем, как правило, в одежде, которая совершенно не способствует его обнаружению. Вместо чего-то яркого грибники облачаются в защитный камуфляж, просто сливаются с деревьями, – отмечает Ольга Десятникова. – Я бы порекомендовала человеку, который идет в лес и плохо ориентируется на местности, скачать замечательное мобильное приложение «Навигатор грибника». Оно способно вывести человека практически по шагам из того места, где он заблудился. Соответственно, отправляясь в лес, проверьте, заряжен ли ваш телефон. И всегда надевайте в лес яркую одежду. Никто из нас не застрахован от того, что сядет телефон или что-то случится в лесу. Допустим, сейчас сезон змей – мало ли что может случиться. Человека намного проще искать, когда он ярко одет и стоит на месте.
Среди потерявшихся есть и дети.
– К счастью, в Харькове не так много пропавших детей. И мы стараемся оперативно их находить. В большинстве случаев они просто убегают из дому. Либо боятся возвращаться домой, опасаясь гнева родителей. Были у нас ночные поиски, когда ребенка нашли по ориентировке. Он стоял возле АТБ и плакал – боялся возвращаться домой, потому что потерял телефон. Либо это маленькие детки, которые заблудились в лесу, – говорит Ольга Десятникова.
«Я на море»
По словам волонтеров, нередко родственники пропавших, обращаясь за помощью к волонтерам, предоставляют фотографию, которая лишь отдаленно напоминает оригинал. Это создает определенные трудности при идентификации пропавшего.
– Когда получаешь фотографию для ориентировки, снимок, как правило, уже не актуален. Обычно дают хорошую фотографию. А ты находишь человека немного в другом состоянии – он либо измучен, либо истощен, либо обгорел... Смотришь на него и с трудом идентифицируешь с человеком на фото, – делится Виктор Худоконенко.
В связи с этим волонтер припомнил поиски женщины с четырехлетней девочкой, которые пропали в районе Безлюдовки.
– Я обнаружил женщину в совершенно плачевном состоянии с ребенком на руках. Я понимаю, что это она, но на женщину на снимке она абсолютно не похожа. Спрашиваю: «Вы такая-то?». Молчит. Спрашиваю: «Вы знаете, где находитесь?». Отвечает: «Я на море»... И тут я задаю контрольный вопрос: «У вас на руках мальчик или девочка?». Она смотрит на свою подстриженную под мальчика дочь и говорит: «Мальчик». И я понимаю, что женщина не в себе, у нее полная потеря ориентации, амнезия. И неизвестно, чем бы ее прогулка «на море» закончилась, если бы не помогли волонтеры и неравнодушные люди.
Что делать, если пропал близкий человек
Алгоритм действий родных достаточно прост.
– Во-первых, нужно связаться с полицией и оставить заявку хотя бы на линии «102». Все звонки там фиксируются и заявление считается принятым. Во-вторых, можно звонить на горячую линию «Ангела» по телефону: 068-11-00-911. Наш информационный организатор соберет всю первичную информацию о пропавшем человеке – во что одет, обут, рост, цвет волос, глаз, есть ли проблемы со здоровьем и т.д.. От этой первоначальной информации зависит половина успеха. И тогда мы уже запустим свой поиск: сначала информационный, если потребуется – активный, – рассказывает Николай Полянский.
По его словам, проблема пропавших людей стоит в Украине достаточно остро. Люди пропадают по самым разным причинам. И помочь в их поисках может каждый.
– Из любой точки Украины — информационно присоединившись к нашей компании, размещая ориентировку на своих страницах в социальных сетях, – отмечает волонтер.