Более тысячи харьковских волонтеров активно помогают правоохранителям и спасателям в поисках пропавших людей. Где находят пропавших, и что делать, если ваш близкий человек ушел из дома и не вернулся?

Волонтеры работают бесплатно

Почему пропадают люди

Дети боятся возвращаться домой

«Я на море»

Что делать, если пропал близкий человек

Несколько лет харьковчанин Николай Полянский занимался поисками пропавших людей как волонтер. Размещал полицейские ориентировки о пропавших людях в социальных сетях, иногда выезжал со спасателями на поиски. Но какой-то системы, налаженного взаимодействия с официальными органами, четкого алгоритма действий не было. И тогда он решил наладить координацию между сотрудниками Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайный ситуациям и волонтерами. Так в июле этого года появилась харьковская общественная поисковая организации «Ангел», которая сегодня объединяет более тысячи энтузиастов.– Мы беремся за поиски человека только при наличии заявления в полицию, – говорит основатель ОО ПО «Ангел», координатор Николай Полянский. – Когда нам поступает заявка от родных, мы обязательно связываемся с Национальной полицией и уточняем, есть ли заявление. Если родственники пропавшего человека в полицию не обращались, мы настоятельно советуем им сделать это в первую очередь. А потом уже приступаем к поискам.По словам Николая Полянского, загрузка у правоохранителей огромная. У каждого сотрудника уголовного розыска как минимум 20 дел, которые он ведет одновременно. У волонтеров же такой загрузки нет, к тому же они обладают человеческим ресурсом.– Когда нам поступает заявка на поиски, мы сразу же массово распространяем ориентировку в социальных сетях и группах, то есть делаем, собственно, то, что на данный момент недоступно сотрудникам правоохранительных органов. Второе – мы можем оперативно собрать людей и выехать совместно со спасателями и правоохранителями, – говорит волонтер. – Делаем это абсолютно бесплатно – на волонтерских началах. Весь ресурс, который мы задействуем в поисках – автомобили, топливо, дроны, – за наш счет.За два с половиной месяца волонтерам удалось найти более 30 человек.– С лета на счету организации 25 найденных людей, еще два человека находятся в розыске. Четверо, к сожалению, найдены погибшими. То есть в целом более 30 человек за два с половиной месяца, – говорит координатор ОО ПО «Ангел» Ольга Десятникова.По словам волонтеров, около 60% тех, кто потерялся, – это пожилые люди.– Часто бывают ситуации, когда пожилой человек вышел из дому и забыл, куда он идет, как вернуться домой, – замечает Ольга Десятникова.Люди средних лет, как правило, пропадают в связи с проблемами, связанными с психическим здоровьем.– Например, женщина, которую я нашел, страдала расстройством психики, – рассказывает информационный организатор ОО ПО «Ангел» Виктор Худоконенко. – Она ушла из дома, а когда я ее обнаружил, сказала, что просто гуляла. Все на ушах – ее дети, знакомые, поисковый отряд, подняли всю Одесскую улицу. А она «просто гуляла». Кстати, нашел я ее совершенно в другой стороне, возле «Взлетающего дракона»...Весной и осенью армию пропавших людей пополняют грибники.– Человек может пойти в лес и заблудиться. Причем, как правило, в одежде, которая совершенно не способствует его обнаружению. Вместо чего-то яркого грибники облачаются в защитный камуфляж, просто сливаются с деревьями, – отмечает Ольга Десятникова. – Я бы порекомендовала человеку, который идет в лес и плохо ориентируется на местности, скачать замечательное мобильное приложение «Навигатор грибника». Оно способно вывести человека практически по шагам из того места, где он заблудился. Соответственно, отправляясь в лес, проверьте, заряжен ли ваш телефон. И всегда надевайте в лес яркую одежду. Никто из нас не застрахован от того, что сядет телефон или что-то случится в лесу. Допустим, сейчас сезон змей – мало ли что может случиться. Человека намного проще искать, когда он ярко одет и стоит на месте.Среди потерявшихся есть и дети.– К счастью, в Харькове не так много пропавших детей. И мы стараемся оперативно их находить. В большинстве случаев они просто убегают из дому. Либо боятся возвращаться домой, опасаясь гнева родителей. Были у нас ночные поиски, когда ребенка нашли по ориентировке. Он стоял возле АТБ и плакал – боялся возвращаться домой, потому что потерял телефон. Либо это маленькие детки, которые заблудились в лесу, – говорит Ольга Десятникова.По словам волонтеров, нередко родственники пропавших, обращаясь за помощью к волонтерам, предоставляют фотографию, которая лишь отдаленно напоминает оригинал. Это создает определенные трудности при идентификации пропавшего.– Когда получаешь фотографию для ориентировки, снимок, как правило, уже не актуален. Обычно дают хорошую фотографию. А ты находишь человека немного в другом состоянии – он либо измучен, либо истощен, либо обгорел... Смотришь на него и с трудом идентифицируешь с человеком на фото, – делится Виктор Худоконенко.В связи с этим волонтер припомнил поиски женщины с четырехлетней девочкой, которые пропали в районе Безлюдовки.– Я обнаружил женщину в совершенно плачевном состоянии с ребенком на руках. Я понимаю, что это она, но на женщину на снимке она абсолютно не похожа. Спрашиваю: «Вы такая-то?». Молчит. Спрашиваю: «Вы знаете, где находитесь?». Отвечает: «Я на море»... И тут я задаю контрольный вопрос: «У вас на руках мальчик или девочка?». Она смотрит на свою подстриженную под мальчика дочь и говорит: «Мальчик». И я понимаю, что женщина не в себе, у нее полная потеря ориентации, амнезия. И неизвестно, чем бы ее прогулка «на море» закончилась, если бы не помогли волонтеры и неравнодушные люди.Алгоритм действий родных достаточно прост.– Во-первых, нужно связаться с полицией и оставить заявку хотя бы на линии «102». Все звонки там фиксируются и заявление считается принятым. Во-вторых, можно звонить на горячую линию «Ангела» по телефону: 068-11-00-911. Наш информационный организатор соберет всю первичную информацию о пропавшем человеке – во что одет, обут, рост, цвет волос, глаз, есть ли проблемы со здоровьем и т.д.. От этой первоначальной информации зависит половина успеха. И тогда мы уже запустим свой поиск: сначала информационный, если потребуется – активный, – рассказывает Николай Полянский.По его словам, проблема пропавших людей стоит в Украине достаточно остро. Люди пропадают по самым разным причинам. И помочь в их поисках может каждый.– Из любой точки Украины — информационно присоединившись к нашей компании, размещая ориентировку на своих страницах в социальных сетях, – отмечает волонтер.