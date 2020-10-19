Живем вчетвером в двухкомнатной квартире. Соблюдаем все карантинные правила, но при этом, насколько я понимаю, никто не застрахован от заражения коронавирусом в метро или в магазине. Что делать, если кто-то в семье заболеет? Ирина Б.Чтобы не заразиться коронавирусом от больного Covid-19 члена семьи, необходимо следовать ряду рекомендаций, говорят в Министерстве охраны здоровья.
Минздрав рекомендует:
– поместить больного в отдельную комнату, если есть такая возможность;
– свести к минимуму любые контакты между членами семьи;
– выделить больному отдельную посуду;
– максимально проветривать помещение;
– регулярно делать влажную уборку;
– регулярно пользоваться дезинфекторами и другими средствами защиты.